Beide Teile Zyperns – der griechische wie der türkische – wollen die Erdgasvorkommen vor der Küste ausbeuten. Zudem kommen seit Monaten mehr und mehr Flüchtlinge nach Zypern, weil viele andere Flüchtlingsrouten geschlossen sind. Die wenigsten Menschen reisen allerdings übers Meer. Sie fliegen von der Türkei aus in den Nordteil der Insel und überqueren im Schutz der Dunkelheit die Demarkationslinie in den Süden – der Weg in die EU. Der Inselsüden ist mit den Asylverfahren komplett überfordert.

Und die Friedensverhandlungen der seit 1974 geteilten Insel – sie sind angesichts dieser massiven Konflikte längst wieder zum Erliegen gekommen.

Der Süden schließt Grenzübergänge

In ganz Europa sind Grenzen wegen der Corona-Krise plötzlich geschlossen worden - auch auf Zypern. Zum Beispiel in Nicosia - der letzten geteilten Hauptstadt Europas. Doch hier protestierten die Menschen, denn sie vermuten andere Gründe.

Umweltschützer kritisieren Pläne zur Gasförderung

Der Süden Zyperns will vor seiner Küste Erdgas fördern lassen, der Norden wurde nicht gefragt. Umweltschützer auf beiden Seiten fordern, dass der sonnenreichste Ort Europas besser auf Solarenergie und Windkraft setzen sollte.

Immer mehr Flüchtlinge landen auf Zypern

Kein anderes EU-Land nimmt pro Kopf so viele Flüchtlinge auf wie Zypern. Neuerdings kommen viele über die Türkei in den türkischen Norden der Insel. Ihr Ziel ist jedoch der Süden - die EU.

Unterwegs in der Geisterstadt Famagusta

Zypern ist seit 1974 geteilt, Versuche der Wiedervereinigung sind gescheitert. Eine Initiative will in der Sperrzone wenigstens die ehemalige Touristenhochburg Famagusta wiederbeleben.

Wie ein Nord-Süd-Paar mit der Grenze umgeht

Zwischen Nord- und Südzyprern gibt es Freundschaften und Liebesbeziehungen. Jetzt fürchten die Menschen, die geschlossenen Grenzen könnten nicht wieder öffnen. Dabei wünschen sich viele mehr Nähe.