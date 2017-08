"Mir wird unter anderem vorgeworfen, dass ich einen Böller geworfen haben soll", sagte der Bildjournalist Björn Kietzmann im Deutschlandfunk. 2011 sei er bei einer Demonstration in Berlin-Kreuzberg deshalb festgenommen worden. Dabei sei er lediglich in der Nähe des Böllers gewesen; die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren ein. Dieser und andere beim BKA gespeicherte Einträge haben offenbar dazu geführt, dass seine Akkreditierung für den G20-Gipfel in Hamburg zurückgenommen wurde.

Bis dahin habe er keine Probleme gehabt, auch bei Veranstaltungen, die größere Sicherheitsvorkehrungen hatten, zu fotografieren oder von ihnen zu berichten, so Kietzmann. Er habe deshalb immer noch keine Erklärung, warum er beim G20-Gipfel aussortiert wurde.

"Das Vorgehen des BKA bedroht den Journalismus als solchen", sagt Kietzmann. Man könne nicht mehr wissen, ob die Berichterstattung über eine Demonstration gleich zum Verdacht führe, Teilnehmer dieser Demonstration zu sein. Im Endeffekt könnte es sogar bedeuten, dass sich potenzielle Auftraggeber fragen: "Mensch, können wir den überhaupt buchen?"