Ex-Schwimm-Profi Paul Biedermann "Da wird versucht, ein Konzept über alle zu ziehen"

Strengere Normen, neue Trainingsmethoden: Nach den Enttäuschungen bei den Olympischen Spielen in Rio hat der Deutsche Schwimmverband an seinem Konzept gearbeitet. Deutschlands Schwimm-Star Paul Biedermann überzeugen einige Änderungen, insbesondere das Kraft-Training nicht. "Das neue Konzept widerspricht genau dem Training, was ich viele Jahre gemacht habe", sagte er im DLF.

Paul Biedermann im Gespräch mit Marina Schweizer