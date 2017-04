Es sei nicht ungewöhnlich, dass Rheuma andere Organe - beispielsweise das Herz - betreffe, sagte Jürgen Braun, ärztlicher Direktor des Rheumazentrums Ruhrgebiet. In den entwickelten Ländern gebe es eine große Krankheitslast in Bezug auf Herzerkrankungen. Chronische Entzündungen hätten die Tendenz zur Arteriosklerose - also die Verkalkung von Gefäßen. Dadurch entstehe eine Verbindung von Rheuma zu Herzerkrankungen. Umso wichtiger sei es, dass Entzündungen wirkungsvoll behandelt würden.