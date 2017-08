Trump sei es gelungen, frischen Wind in die Politik zu bringen. Auch die Wirtschaft profitiere davon, was sich in der niedrigsten Arbeitslosenquote in den letzten zwölf Jahren zeige. Dabei begrüße er es ausdrücklich, dass er kein politischer Profi sei, sagte Johnson.

Sie können das gesamte Interview mindestens sechs Monate nachhören.