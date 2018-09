Jeder dritte Job in der schottischen Stadt hängt von der Rohstoffindustrie ab. Das schwarze Gold hat der Aberdeen lange Zeit sicheren Wohlstand gebracht.

Doch das könnte bald vorbei sein. 50 Jahre nach Beginn des Booms gehen viele Quellen zur Neige. 2014 ist der Ölpreis heftig eingebrochen und hat Aberdeen in eine tiefe Krise gestürzt.

Für die Zukunft stellt sich die Stadt deshalb neu auf. Hunderte Bohrinseln müssen demnächst verschrottet werden – das soll Jobs bringen. Auch High-Tech-Industrien und der Tourismus sollen wachsen.

Eine Reportage aus Aberdeen in fünf Teilen.

(AFP/ Andy Buchanan)Wenn die Quellen versiegen

Das Öl hat Aberdeen reicht gemacht. Von den Exzessen der Ölbranche können viele in der schottischen Stadt ein Lied singen - von ihrem Niedergang auch. Die Wirtschaft Aberdeens hängt am Geschäft mit den Bohrinseln vor der Küste, doch nach Jahrzehnten der Förderung sind die Ölquellen erschöpft.

(Deutschlandradio/ Erik Albrecht)Neue Jobs dank der Krise

Der Ölpreisverfall hat die schottische Stadt Aberdeen hart getroffen. Zehntausende Arbeiter, Berater und Ingenieure aus der Ölindustrie haben seit 2014 ihre Jobs verloren. Aber manche - wie Mechelle Clark - sehen die Krise auch als Chance, nutzen die sinkenden Mieten und machen sich selbstständig.

(picture alliance/Michal Wachucik/PA Wire)Schottische Zukunftspläne nach dem Brexit

Die Diskussion um eine Unabhängigkeit Schottlands nimmt wieder an Fahrt auf. Auslöser ist der bevorstehende Brexit, den die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon und die meisten Bürger ablehnen. Das Ende des Ölbooms wirft die Frage auf, wie Schottland wirtschaftlich ohne das Vereinigte Königreich zurechtkäme.

(picture alliance /Andrew Milligan/PA Wire)Aufräumen in der Nordsee

Was passiert mit Bohrinseln, wenn das Öl versiegt ist? Dann muss die gigantische Infrastruktur wieder abgebaut werden. Die schottische Nordsee dürfte eine der ersten Ölförderregionen sein, die abgewickelt wird. Ob das die neuen Arbeitsplätze in der Abwrack-Industrie bringt, die sich die krisengeschüttelte Hafenstadt Aberdeen erhofft, ist offen.

(picture alliance/ Michal Wachucik/PA Wire)Windpark statt Bohrinsel

Die schottische Stadt Aberdeen rüstet sich mit neuen Technologien und Ideen für die Zeit nach dem Öl. Der sanfteste Teil des industriellen Strukturwandels könnte der Übergang zu erneuerbaren Energien sein, denn Wind und Wellen gibt es in der Hafenstadt im Überfluss. Im Hintergrund spielt das Öl aber noch immer eine große Rolle.