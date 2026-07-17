Kommentar zu Steimle-Auftritt
Die AfD grinst zu Hitler-Vergleich und DDR-Hymne

Kabarettist Uwe Steimle singt bei einer AfD-Veranstaltung die DDR-Hymne und äußert Mordfantasien gegen Merz und Merkel. Die AfD widerspricht nicht, sondern lacht mit. Wer die Partei wählen will, sollte genau hinschauen, was in Dessau passiert ist.

Von Christoph Richter |
AfD-Politiker Ulrich Siegmund (links), Tino Chrupalla und Kabarettist Uwe Steimle stehen lächelnd und klatschend auf einer Bühne, dahinter ist ein großes Foto mit den dreien zu sehen
Ließen die Gewaltfantasien von Uwe Steimle (rechts) unkommentiert: AfD-Politiker Ulrich Siegmund (links) und Tino Chrupalla in Dessau-Roßlau (picture alliance / dpa / Jan Woitas)
Wer glaubt, im Wahlkampf schon alles erlebt zu haben, dem sei geraten, nach Dessau zu schauen. Dort hat der Kabarettist Uwe Steimle im Rahmen einer AfD-Wahlkampfveranstaltung – man muss sagen: erneut – gezeigt, wie weit er sich entfernt hat, ein seriöser Künstler zu sein.
Wer ihn nicht kennt: Steimle ist ein gebürtiger Dresdner, der seit Jahren auf Abwegen ist. Gerne polarisiert er mit ostalgischen, jetzt auch mit gewalttätigen Aussagen. Die ostalgischen Stanzen: der doofe Westen, der unterdrückte Osten – geschenkt.
Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm
Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm

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Dass er die DDR-Hymne gesungen hat, hat schon mehr Schlagseite. Ja, der Text durfte in der DDR ab den 1970er-Jahren nicht mehr gesungen werden, weil daran die Zeilen von „Deutschland, einig Vaterland“ auftauchten. Doch das ist gar nicht das Thema. Das Thema ist: Steimle huldigt dem SED-Regime, das Menschen an der Grenze getötet hat, nur weil sie statt in Frankfurt an der Oder in Frankfurt am Main leben wollten.
Das Unrechtsregime – ja, das ist es – hat Menschen gebrochen, sie wegen Lappalien in brutale Gefängnisse gebracht. Interessiert die AfD nicht. Ihr ist alles recht, um Menschen, die nicht in ihr Weltbild passen, zu diskreditieren. Die Reaktion der Menschen in Dessau, inklusive des AfD-Co-Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla und Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Sigmund: süffisantes Grinsen, Schenkelklopfen.
Das Logo der Informationen am Mittag. Das Bild zeigt eine helle, stilisierte Sonne auf blauem Grund. In der unteren linken Bildecke ist zu lesen: Informationen am Mittag.
Das Logo der Informationen am Mittag. Das Bild zeigt eine helle, stilisierte Sonne auf blauem Grund. In der unteren linken Bildecke ist zu lesen: Informationen am Mittag.

AfDIrritationen nach Wahlkampfauftritt in Dessau-Rosslau

04:04 Minuten16.07.2026
Podcast: Studio 9
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Mit Ostalgie auf StimmenfangAfD-Wahlkampf mit DDR-Hymne

08:13 Minuten16.07.2026

Niederträchtig: Steimle stellt Merz in eine Reihe mit Hitler

Aber es wird noch ekelhafter. Denn in Richtung Bundeskanzler Friedrich Merz sagte Steimle, es brauche einen Stauffenberg. Gemeint ist damit der Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Er hatte am 20. Juli 1944 vergeblich versucht, mit einem Bombenattentat Hitler zu ermorden. Steimle stellt Bundeskanzler Merz in eine Reihe mit Hitler. Es ist so niederträchtig, dass man sich damit eigentlich gar nicht befassen will.
Kultur heute - eine stilisierte Tänzerin
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Aneignung von StauffenbergRechte Widerstandsnarrative

04:53 Minuten16.07.2026
Zum kürzlich fertiggestellten Porträt der Ex-Kanzlerin Angela Merkel, das jetzt im Berliner Bode-Museum zu sehen ist, später im Bundeskanzleramt hängen wird, sagte der AfD-Schoßhund Steimle in Dessau, dass das Porträt jetzt noch an der Wand hänge. Doch wenn der Nagel breche, dann, Zitat, „stellen wir sie an die Wand“.

Im Saal wird gejohlt, aber so ist der Ossi nicht

Einspruch der AfD? Keiner. Stattdessen wird im Saal gejohlt. Die Gewaltfantasien werden von der AfD unkommentiert stehen gelassen. In Dessau kümmert das auf der Veranstaltung niemanden. Aber um es deutlich zu sagen: So ist er nicht, der Ossi.
Ulrich Siegmund sitzt im Landtag Sachsen-Anhalt, sein Kopf ist auf seine Hand gestützt, er trägt Anzug und Krawatte.
Ulrich Siegmund sitzt im Landtag Sachsen-Anhalt, sein Kopf ist auf seine Hand gestützt, er trägt Anzug und Krawatte.

Fokus Landtagswahlen #1Wie sähe Sachsen-Anhalt unter einer AfD-Regierung aus?

32:31 Minuten27.06.2026
Die meisten Menschen zwischen Erzgebirge und Kap Arkona sind stabil, aufrecht, wollen ein demokratisches, pluralistisch verfasstes Deutschland. Jetzt sollten sich die Wählerinnen und Wähler, die überlegen, die AfD zu wählen, mal ganz genau anschauen, was da in Dessau passiert ist.
Denn das AfD-Spitzenpersonal hat den Mordfantasien eines Kabarettisten nicht widersprochen, sondern gelächelt und gegrinst. Ob solche Politiker unser Land anführen sollten, das ist jetzt die Denkaufgabe, der sich die Menschen, die bald wählen werden, nun dringend stellen sollten.