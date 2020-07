Der Vorschlag von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, 500 Milliarden für das Corona-Erholungsporogramm und den mehrjährigen Finanzrahmen bereitzustellen, sei notwendig gewesen, sagte der Alexander Graf Lambsdorff, Europapolitiker und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im Bundestag, im Dlf. Doch dieser und das vorgeschlagene Paket der EU-Kommission mit 750 Milliarden Euro hätten viele Fragen offengelassen, sodass eine schnelle Einigung von vornherein nicht absehbar gewesen sei. Nun gehe es darum, die Kriterien für die Hilfsgelder so auszuverhandeln, dass alle 27 Mitgliedsstaaten zustimmen könnten.

Eines der wichtigsten Kriterien beim Corona-Hilfsfonds müsse sein, "das Gesundheitssystem wieder auf Vordermann zu bringen", sagte Graf Lambsdorff – vor allen Dingen in den am härtesten von der Pandemie betroffen Ländern Italien und Spanien. Zudem müsse Europa aus dieser Krise wirtschaftlich auch wieder herauswachsen. Wir stünden vor einem Herbst der Unternehmenspleiten, der Arbeitsplatzverluste und einer Wirtschafts- und Sozialkrise. "Da sind Wachstumsimpulse wirklich zentral, da geht es darum, dass in digitale Infrastruktur investiert wird, Umwandlung der Energieerzeugung im Sinne des Klimaschutzes unterstützt wird, Forschungsprojekte gefördert werden", so der FDP-Politiker, der auf eine langjährige Erfahrung im EU-Parlament zurückblickt.

Alexander Graf Lambsdorff weist auf mehrere Interessenkonflikte hin: Einen Nord-Süd-Gegensatz gebe es hinsichtlich der Frage, wie hoch der Anteil von Zuschüssen beziehungsweise der von Krediten sein soll. In der West-Ost-Achse gebe es das Problem der Rechtsstaatlichkeit: Der Westen wolle, dass die Auszahlung von Mitteln daran gebunden sei. Einen weiteren Gegensatz sieht er zwischen kleinen und großen Ländern: Bei der Wahl zum neuen Eurogruppenchef hätten sich die kleineren Länder zusammengetan und gegen die von den großen Ländern favorisierte spanische Kandidatin gewählt. Nun müsse also hart verhandelt werden – aber das gehöre in Europa dazu.

