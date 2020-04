Anklage in den USA Neue Bestechungsvorwürfe um Fifa-WM-Vergabe 2022

Zur Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaften 2018 an Russland und 2022 an Katar 2022 gibt es in den USA wieder neue Bestechungsvorwürfe. Diesmal sind drei ehemalige FIFA-Exekutivkomitee-Mitglieder und Mitarbeiter des Medienriesen Fox im Visier der Ermittler.

Von Jan Bösche

