30. UNO-Klimakonferenz

BDI fordert mehr Effizienz und Wettbewerb in der Energiepolitik

Vor dem heutigen Beginn der 30. UNO-Klimakonferenz hat der Bundesverband der Deutschen Industrie für mehr Effizienz und Wettbewerb in der Energiepolitik geworben. Der Hochlauf der Erneuerbaren werde am Ende das Spiel gewinnen, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Lösch im Deutschlandfunk. Allerdings dauere dies länger als geplant.