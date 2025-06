Newsblog zur Eskalation in Nahost

Satellitenbild der Nuklearanlage in Isfahan im Iran. (AFP / -)

Samstag, 21. Juni

+++ Im Iran sind 22 Menschen wegen des Vorwurfs der Spionage festgenommen worden.

Die Festnahmen seien in der Provinz Ghom südlich von Teheran erfolgt, teilte die Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf die Polizei mit. Den 22 Personen wird vorgeworfen, sich an geheimdienstlichen Aktivitäten Israels beteiligt zu haben.

+++ Laut einem iranischen Medienbericht hat Israel die Atomanlage in Isfahan angegriffen.

Details über Schäden wurden nicht mitgeteilt. Einzig hieß es, dass keine gefährlichen Materialien ausgetreten seien. Die Atomanlage im Zentreum des Landes war bereits mehrfach das Ziel isralischer Angriffe.

+++ Tausende Menschen mit US-Staatsbürgerschaft in Israel haben sich über Evakuierungen informiert.

Das teilte eine Sprecherin der Regierung in Washington mit. Der US-Botschafter in Israel, Huckabee, erklärte, es gebe Überlegungen, Staatsbürger mit Schiffen oder Flügen ausreisen zu lassen. Wie die Nachrichtenagentur Associated Press berichtet, haben sich etwa 10.000 Menschen um Informationen über Evakuierungsflüge und weitere Unterstützung gebeten. In Israel sollen etwa 700.000 Menschen eine US-Staatsbürgerschaft besitzen, die meisten haben auch einen israelischen Pass.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.