Regierungskrise

Bundeskanzler Scholz beantragt die Vertrauensfrage

Per E-Mail wird Kanzler Scholz voraussichtlich die Vertrauensfrage bei Bundestagspräsidentin Bas beantragen. Sollten die Abgeordneten ihm am 16. Dezember das Vertrauen entziehen, wird am 23. Februar neu gewählt. Bis dahin bleibt die Regierung im Amt.