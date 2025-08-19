Nach den Gesprächen in Washington

Bundeskanzler Merz wirbt für Sicherheitsgarantien für die Ukraine. (picture alliance / dts-Agentur / -)

Bundeskanzler Merz etwa sagte, die Europäer begrüßten nachdrücklich die Ankündigung von US-Präsident Trump, Kiew im Falle eines Friedensabkommens auch Sicherheitsgarantien zu gewähren. Ob Deutschland am Ende auch Bodentruppen stelle, stehe erst am Ende einer Debatte, betonte der Kanzler.

Wadephul: "Ein großer Erfolg"

Bundesaußenminister Wadepfuhl sagte im Deutschlandfunk , die Beteiligung der USA an den Sicherheitsgarantien sei eine neue Qualität. Es sei für die Ukraine ein großer Erfolg, dass sie hier auf die Europäer und der USA rechnen könne. Mit Blick auf eine mögliche Beteiligung der Bundeswehr sagte Wadephul, es müsse zunächst klar sein, wozu diese in der Lage sei. Diese Entscheidung müsse in der Koalition und im Bundestag getroffen werden.

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Röwekamp, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er halte es für wahrscheinlich, dass auch deutsche Soldaten ihren Dienst in der Ukraine leisten müssten, sollte ein Friedensabkommen zustandekommen. Dies von vornherein auszuschließen, sei falsch, erklärte der CDU-Abgeordnete.

Mützenich: UNO oder OSZE einbeziehen

Van Aken: Gefahr eines Krieges womöglich groß

Der Co-Vorsitzende der Linken, van Aken, kritisierte, dass es in der Debatte derzeit nur um die Stationierung von NATO-Soldaten gehe, die dann direkt russischen Soldaten gegenüberstünden. Van Aken sagte im ZDF, im Falle von Missverständnissen oder Provokationen sei die Gefahr eines großen Krieges groß. Er hatte sich für eine UNO-Blauhelmtruppe als Beobachtermission ausgesprochen.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.