Die Polizei sprach von einer mutmaßlich politisch motivierter Sachbeschädigung. Das Fahrzeug wurde demnach im Stadtteil Othmarschen angezündet. Im Internet kursiert ein Bekennerschreiben der linksextremistischen Antifa. Der Staatsschutz des Hamburger Landeskriminalamts übernahm die Ermittlungen. Baumann ist Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagfraktion.
Die AfD-Vorsitzenden Weidel und Chrupalla erklärten, ein Angriff auf einen führenden Repräsentanten der größten Oppositionsfraktion sei auch ein Angriff auf die Demokratie in Deutschland.
Diese Nachricht wurde am 03.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.