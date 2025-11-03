Hamburg
Brandanschlag auf Auto von AfD-Bundestagsabgeordnetem Baumann

In Hamburg ist ein Brandanschlag auf das Auto des AfD-Bundestagsabgeordneten Baumann verübt worden.

    Ausgebrannte Fahrzeuge stehen im Stadtteil Othmarschen im Hamburger Westen an einer Strasse.
    Das Auto von AfD-Politiker Baumann ist abgebrannt. (Bodo Marks / dpa / Bodo Marks)
    Die Polizei sprach von einer mutmaßlich politisch motivierter Sachbeschädigung. Das Fahrzeug wurde demnach im Stadtteil Othmarschen angezündet. Im Internet kursiert ein Bekennerschreiben der linksextremistischen Antifa. Der Staatsschutz des Hamburger Landeskriminalamts übernahm die Ermittlungen. Baumann ist Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagfraktion.
    Die AfD-Vorsitzenden Weidel und Chrupalla erklärten, ein Angriff auf einen führenden Repräsentanten der größten Oppositionsfraktion sei auch ein Angriff auf die Demokratie in Deutschland.
