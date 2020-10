Am Samstag (17.10.2020) hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einem Appell zur Eindämmung der Corona-Pandemie an die Bevölkerung gewandt. In ihrem wöchentlichen "Video-Podcast" rief sie die Bundesbürger auf, sich mit deutlich weniger Menschen zu treffen, zuhause und auch außerhalb der eigenen Wohnung. Merkel bat die Menschen außerdem, auf nicht zwingend notwendige Reisen und Feiern zu verzichten. Das sei im Einzelfall ein schwerer Verzicht. Dieser werde aber für die eigene Gesundheit und die jener geleistet, denen man eine Erkrankung ersparen könne, betonte Merkel.

Ganz so ernst wie die Kanzlerin sehe er die Lage nicht, sagte der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt im Dlf. Mit steigenden Infektionszahlen sei zu rechnen gewesen. "Ich glaube, dass diese Vorstellung, dass man dieses Virus ganz vertreiben kann, eine irrige ist. Wir müssen lernen, mit einer Zunahme der Infektionszahlen umzugehen und zu leben", so Reinhardt weiter. Momentan gebe es aber noch einen großen Überhang an Intensivkapazitäten.

"Das ist ein natürlicher Verlauf im Rahmen der Pandemie"

Auch die Anzahl an schweren Verläufen sei überschaubar. Durch gestiegene Infektionszahlen werde es aber mit gewisser zeitlicher Verzögerung zu einer zunehmenden Belastung des Gesundheitssystems kommen. Ein schwerer Verlauf von COVID-19 zeichne sich erst 10 bis 14 Tage später ab.

Man dürfe keine Entwarnung geben, sagte Reinhardt, "aber man kann den Menschen nicht in einer Tour Angst machen". Er befürchte einen Abstumpfungsprozess, sodass einige Menschen Warnungen nicht mehr ernst nehmen könnten.

"Das digitale Tool der App besser bewerben"

Die Bewegungsfreiheit einzuschränken, hält Reinhardt für nicht angebracht. Wichtig sei stattdessen, auf die Einhaltung der bestehenden AHA-Regeln zu achten, die Menschen vom Feiern abzuhalten und Menschen mit hohem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs zu schützen. Schnelltests in Alten- und Pflegeheimen seien dafür eine praktikable und pragmatische Lösung. Zudem könne die Corona-Warn-App noch besser eingesetzt werden. Dieses Tool sei sehr sinnvoll, es sei in den vergangenen Wochen aber vernachlässigt worden. Die App müsse noch besser beworben werden.

In Deutschland sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts innerhalb eines Tages am Montag (19.10) insgesamt 4.325 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Rein rechnerisch gibt es derzeit 61.710 aktive Fälle in Deutschland. Laut dem derzeitigen RKI-Lagebericht werden 769 Corona-Infizierte intensivmedizinisch behandelt, 354 von ihnen werden beatmet.

