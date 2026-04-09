Reformen in Deutschland

Bundeskanzler Merz fordert Bürger zur Reformbereitschaft auf. (picture alliance/Andreas Gora)

Merz sagte in einem auf der Plattform X veröffentlichten Video, gemeinsam solle man Deutschland wieder fit machen. Alle müssten sich anstrengen, damit Deutschland international wieder wettbewerbsfähig werde und ein wohlhabendes Land in Freiheit und in Frieden bleibe. Natürlich streite man über die anstehenden Reformen. Klar sei aber, die Veränderungen seien notwendig. Am Ende müsse die Botschaft stehen, für diejenigen, die arbeiteten und fleißig seien, werde am Ende des Monats auch etwas mehr übrig bleiben.

Die schwarz-rote Koalition will bis zur Sommerpause eine Reihe von Reformen auf den Weg bringen. Geplant sind Änderungen im Gesundheits- und Rentensystem und auch Reformen im Bereich Wirtschaft und Steuern. Konkrete Vorhaben sind unter den Koalitionspartnern CDU, CSU und SPD aber noch umstritten.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.