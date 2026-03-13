Besuch in Norwegen

Bundeskanzler Merz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den Regierungschefs von Norwegen und Kanada, Jonas Gahr Støre und Mark Carney im norwegischen Bardufoss (AFP / JOHN MACDOUGALL)

Das sagte der CDU-Vorsitzende im norwegischen Bardufoss in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den Regierungschefs von Norwegen und Kanada, Støre und Carney. Es brauche einen überzeugenden Plan, wie dieser Krieg zu einem Ende geführt werden solle. Ein Zerfall der territorialen Integrität, der Staatlichkeit und der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit des Iran hätte schwerwiegende Folgen für die gesamte Welt.

Der Kanzler versicherte zugleich, dass die Bundesregierung wichtige Ziele der Vereinigten Staaten und Israels teile. So müsse der Iran sein Nuklearprogramm und sein ballistisches Raketenprogramm beenden.

Am Militärstützpunkt Bardufoss informierten sich Merz, Støre und Carney über den Fortgang des NATO-Manövers "Cold Response", an dem auch 1.600 Bundeswehrsoldaten teilnehmen.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.