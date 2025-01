Nach Debatte

Bundestag - Abstimmung über Anträge der Unionsfraktion (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Die Vorlage wurde am Mittwoch in namentlicher Abstimmung von 348 Abgeordneten unterstützt, 345 stimmten dagegen, zehn enthielten sich. Ein zweiter Antrag der Union mit Reformvorschlägen für eine restriktive Migrationspolitik und zusätzliche Befugnisse der Sicherheitsbehörden fand dagegen keine Mehrheit.

Bundeskanzler Scholz kritisierte zum Auftakt der Bundestagsdebatte über die Migrationspolitik die Anträge der Union. Mit den geforderten Zurückweisungen an den Landesgrenzen würde das größte Land der EU europäisches Recht brechen, sagte Scholz in seiner Regierungserklärung.

Dies hätte eine fatale Signalwirkung an andere Staaten. Scholz warf CDU-Chef Merz vor, die Unterstützung von Rechtsextremen in Kauf zu nehmen. Das sei ein unverzeihlicher Fehler. Der Kanzler warf Merz zudem Wortbruch in Bezug auf die generelle Ablehnung der Zusammenarbeit mit der AfD vor.

Scholz (SPD): Merz begehe "unverzeihlichen Fehler"

Der Kanzler räumte Defizite bei der Anwendung bestehender Gesetze ein. Die Taten von Mannheim, Solingen, Magdeburg und Aschaffenburg hätten verhindert werden können. Der SPD-Politiker betonte, das Recht auf Asyl sei ein fester Bestandteil der deutschen Rechts- und Werteordnung. Daran dürfe nicht gerüttelt werden.

Merz (CDU): kein Generalverdacht für Menschen mit Migrationshintergrund - Reaktion auf Attentate aber nötig

Unions-Kanzlerkandidat Merz wies Vorwürfe zurück, mit der AfD im Bundestag zusammenzuarbeiten. Die von CDU und CSU eingereichten Anträge zur Migrationspolitik seien eine Reaktion auf die jüngsten Attentate in Aschaffenburg und Magdeburg. Es könne sein, dass die AfD erstmals eine Mehrheit ermögliche, räumte Merz ein. Er betonte aber, dass man nicht weiter ohnmächtig bei solchen Taten zuschauen könnte. Er werde alles tun, um zu verhindern, dass Radikale an die Macht kämen. Eine richtige Entscheidung werde jedoch nicht dadurch falsch, dass die Falschen zustimmten, betonte Merz. Er erklärte zugleich, dass Menschen mit Migrationshintergrund nicht unter Generalverdacht gestellt werden dürften. Sie seien ein fester Teil des Landes.

Nach der Debatte folgte eine namentliche Abstimmung. Der erste Antrag der Union sah unter anderem dauerhafte Grenzkontrollen vor. Ziel ist demnach, jeden Versuch einer illegalen Einreise zu vereiteln. Im zweiten Antrag ging es etwa um mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden.

Weidel (AfD) wirft Scholz und Merz Versagen in Migrationspolitik vor

Die AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Weidel warf der Bundesregierung und der oppositionellen Union schwere Fehler in der Migrationspolitik vor. Bundeskanzler Scholz (SPD) hinterlasse ein "auf die Spitze getriebenes Migrationschaos", sagte Weidel im Bundestag. "Dieser politisch gewollte Kontrollverlust kostet Menschenleben und hinterlässt verletzte, geschundene, traumatisierte Körper und Seelen", sagte Weidel mit Blick auf Straftaten von Migranten.

Dem Unions-Kanzlerkandidaten attestierte Weidel, keinen wirklichen Politikwechsel zu wollen. Sie warf Merz vor, sich "bei den Grünen und der SPD anzubiedern und sich darauf festzulegen, mit diesen Parteien auch zu koalieren".

Habeck (Grüne) appelliert: nicht gemeinsam mit Rassisten abstimmen

Grünen-Kanzlerkandidat Habeck appellierte an Union und FDP, mit der AfD keine gemeinsame Sache zu machen. "Stimmen Sie nicht mit denen ab, in dieser entscheidenden Frage", sagte Habeck im Bundestag mit Blick auf die Unions-Anträge für eine Verschärfung der Asylpolitik. Das hieße, mit "Rassisten" gemeinsame Sache zu machen.

Lindner (FDP) unterstützt Forderungen nach einer strengeren Migrationspolitik

Dagegen unterstützte FDP-Chef Lindner Forderungen nach einer strengeren Migrationspolitik. Das Problem sei nicht, dass die AfD zustimme, sondern dass Grüne und SPD dies nicht täten, sagte er in der Bundestagsdebatte. Lindner, der von Bundeskanzler Scholz (SPD) als Finanzminister entlassen worden war, sagte, man werde keine Rücksicht mehr auf frühere Koalitionspartner nehmen.

Kritik von Linke und BSW

Die Ko-Gruppenvorsitzende der Linken, Reichinnek, kritisierte, die Pläne von Merz seien nicht nur "rechtlich hoch problematisch und menschlich erbärmlich, sondern schlicht nicht umsetzbar". BSW-Chefin Sahra Wagenknecht sprach von "Symbolpolitik", die nichts bewegen werde.

Bundestag gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus

Zuvor hatte das Parlament der Opfer des Nationalsozialismus gedacht . Anlass war die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz vor 80 Jahren. Bundespräsident Steinmeier bezeichnete in einer Rede die Erinnerung an den Holocaust als Teil der deutschen Identität. Es dürfe kein Vergessen oder Verdrängen der Shoah geben, sagte Steinmeier. Das würde das Fundament der Demokratie erschüttern.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.