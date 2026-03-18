Militärdienst

Rekruten der Logistikbataillone aus Burg in Sachsen-Anhalt und aus Beelitz, legen ihr feierliches Gelöbnis im Stadtpark ab. (Archivbild) (picture alliance/dpa | Jens Kalaene)

Wie das Verteidigungsministerium in Berlin mitteilte, meldeten bis Ende Februar etwa 16.000 Menschen Interesse an einer militärischen Laufbahn an. Das seien 20 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Diese Tendenz spiegle sich auch in den Neueinstellungen wider. Sie legten um 14 Prozent zu.

Zu Jahresbeginn war die Wehrdienstreform in Kraft getreten. Sie sieht vor, dass 18-jährige Männer ab Jahrgang 2008 verpflichtend einen Fragebogen ausfüllen und zur Musterung erscheinen müssen. Der Wehrdienst an sich bleibt freiwillig. Für Frauen sind sowohl das Ausfüllen des Fragebogens als auch die Musterung freiwillig. Derzeit dienen rund 186.200 Soldaten in der Bundeswehr.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.