Wochenende

Vor genau einem Jahr hatte es bundesweit große Demonstrationen gegen Rechtsextremismus gegeben, wie hier in Hamburg. (picture alliance / Jonas Walzberg)

Mit den größten Veranstaltungen ist in Köln und Berlin zu rechnen. In Köln wird unter dem Motto "5vor12 - Laut für die Demokratie" zum Protest gegen Rassismus und gegen die AfD aufgerufen. In Berlin laden unter anderen "Fridays for Future" und "Eltern gegen Rechts" zu einem sogenannten "Lichtermeer der Hoffnung gegen Rechtsextremismus" vor dem Brandenburger Tor ein. Weitere Proteste sind beispielsweise in Halle an der Saale, Münster, Karlsruhe, Regenstauf und Neumünster geplant. Am Sonntag folgen Kundgebungen etwa in Hamburg, Freilassing, Schweinfurt und Westerburg.

Vor fast genau einem Jahr hatten bundesweit Hunderttausende gegen Rechtsextremismus demonstriert. Ein Anlass für die Kundgebungen waren Recherchen des Netzwerks Correctiv zu einem Treffen von Rechtsextremen in Potsdam.

