In Deutschlans ist die Zahl der bekannten Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf den höchsten Stand seit Anfang Mai gestiegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bis Mittwochabend 1.445 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Höher lag der Wert zuletzt am 01. Mai mit 1639 registrierten Neuinfektionen.

Dilek Kalayci (SPD), Berliner Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung und derzeit auch Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz der Länder, beobachtet die Entwicklung mit Sorge, da sie mit einer Verschiebung beim Infektionsgeschehen einhergehe. Krankenhäuser und Pflegeheim, in denen es vor allem zu Beginn der Verbreitung des Virus in Deutschland zu Ausbrüchen kam, hätten die Situation weitgehend im Griff. Neuinfektionen in Berlin fänden aktuell zu 50 Prozent im privaten Rahmen statt, auch bei privaten Partys und Familienfeiern, ein weiterer Hotspot seinen Restaurants und Gaststätten.

Problematisch sei auch, dass nur noch 30 Prozent der Infektionen auf örtlich lokalisierbaren Ausbrüchen zurückgehen. Diese seien gut abgrenzbar und dementsprechend gut einzudämmen. Die aktuellen Neuinfektionen stiegen jedoch nicht mehr klar abgrenzbar, sondern breit gestreut. Das zu beherrschen sei schwieriger und breite daher Sorge. Vor diesem Hintergrund appelierte Kalayci an die Verantwortung jedes einzelnen: "Die Regeln sind inzwischen bekannt, dass Abstandhalten, Maskentragen hier auch erheblich dazu beitragen kann, das Infektionsgeschehen einzudämmen."

