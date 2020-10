Immer wieder haben Nutzer Probleme mit Fehlermeldungen der Corona-Warn-App des Bundes. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bezeichnete die App jüngst als wirkungslos. Sie müsse dringend verbessert werden und brauche ein technisches Update. Kritik kommt auch von Ärztekammer-Präsident Klaus Reinhard. Momentan gäben lediglich 60 Prozent der Infizierten ihre positiven Test-Ergebnisse in die Warn-App ein, sagte er im Deutschlandfunk.

Die Corona-Warn-App des Bundes funktioniert mittlerweile auch länderübergreifend. Seit einem Update können bei der Risiko-Ermittlung auch Kontakte etwa in Irland und Italien ermittelt werden. Weitere Staaten, darunter Dänemark, Lettland und Spanien, sollen folgen.

FDP-Netzpolitiker: System hat noch Verbesserungsbedarf

Der FDP-Netzpolitiker Manuel Höferlin hält die App grundsätzlich technisch für "in Ordnung". Das System um die App herum müsse jetzt jedoch auch auf den richtigen digitalen Stand gebracht werden. Nicht nur die Menschen, sondern auch die Labore sollten das System umfänglich nutzen, um die Informationsketten nicht zu unterbrechen. Im Vergleich zu asiatischen Systemen habe man es jedoch geschafft, eine datenschutzfreundliche Version aufzubauen.

In einem nächsten Schritt gehe es jetzt darum, die App "in die Freiheit zu entlassen". Es gebe noch viele Ideen für den Ausbau einer Corona-App. "Das sollte allerdings nicht die staatliche Corona-Warn-App tun, sondern das sollten andere Apps machen, in denen so etwas mit drin ist". Viele Funktionen würden immer noch fehlen, zum Beispiel bei der Nutzung für Teenager oder der Internationalisierung. Private Entwicklungen sollten deshalb mehr gefördert werden. So bestehe auch die Chance, mehr User erreichen, meint Höferlin. Die Bundesregierung habe nämlich zum Start der Corona-App durch schlechte Fehlerkommunikation viel Vertrauen verspielt.

