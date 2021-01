Coronakrise Bund und Länder verlängern Lockdown bis Ende Januar

Die Menschen in Deutschland müssen sich auf eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen gelten sollen (picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte)

Angesichts der hohen Corona-Zahlen wird der Lockdown in Deutschland bis zum 31. Januar verlängert. Darauf haben sich Bund und Länder bei ihren Beratungen in Berlin verständigt. In einigen Bereichen kommt es zu einer Verschärfung der Maßnahmen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt hoch in Deutschland. Zugleich wächst die Sorge vor der Virusmutation B117, die als sehr viel ansteckender gilt. Vor diesem Hintergrund berieten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer am Dienstag (05.01.2021) über weitere Corona-Auflagen bis zunächst Ende Januar. Die bisherigen Maßnahmen galten bis zum 10. Januar.

Merkel hatte in den vergangenen Wochen mehrfach für härtere Maßnahmen plädiert. Die Bundesländer sind zuständig für die Verhängung der Corona-Beschränkungen.

Welche neuen Maßnahmen gelten ab 11. Januar?

Private Treffen: Ab dem 11. Januar wollen Bund und Länder die Kontaktbeschränkungen verschärfen. Private Zusammenkünfte sind demnach nur noch mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet, teilte Kanzlerin Angela Merkel in Berlin mit. Damit kehre man zu der Regelung aus dem Lockdown im Frühjahr 2020 zurück.

Bewegungsfreiheit: In Corona-Hotspots soll es Beschränkungen der Bewegungsfreiheit geben. "In Landkreisen mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern werden die Länder weitere lokale Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz ergreifen, insbesondere zur Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 km um den Wohnort, sofern kein triftiger Grund vorliegt", heißt es in dem Beschluss vom Dienstag. Tagestouristische Ausflüge seien "explizit" kein triftiger Grund.

Schulen und Kitas: Mit Blick auf die Schulen hieß es, die von den Ländern ergriffenen Maßnahmen müssten bis Ende des Monats verlängert werden. Schulen und Kindertagesstätten sollen bis mindestens Ende Januar weitestgehend geschlossen bleiben oder nur eingeschränkten Betrieb anbieten. Aber die Regelungen in den Bundesländern dürften unterschiedlich sein.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte, es solle bis Ende Januar Distanzunterricht und Notbetreuung geben. Der Bund will gesetzlich regeln, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für zehn zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erforderlich wird.

Arbeitsleben: Die Politiker appellieren an Arbeitgeber, Beschäftigten Home-Office zu ermöglichen. Betriebskantinen sollen möglichst geschlossen werden.

Gastronomie und Einzelhandel: Hotels, Gaststätten und der Einzelhandel, der nicht Waren des täglichen Bedarfs anbietet, bleiben weiter geschlossen.

Wie geht es mit den Impfungen weiter?

Bund und Länder wollen allen Bewohnerinnen und Bewohnern von stationären Pflegeeinrichtungen bis spätestens Mitte Februar ein Impfangebot machen.

Ziel von Bund und Ländern sei es, die anfangs eingeschränkten Produktionskapazitäten in Deutschland zu erhöhen. Dazu wollen der Bund und das Land Hessen Biontech dabei unterstützen, dass noch im Februar in einem neu eingerichteten Werk in Marburg die Produktion genehmigt und begonnen werden kann.

Wegen der Beschaffung des Corona-Impfstoffs der Firma Biontech war Gesundheitsminister Spahn zuletzt in die Kritik geraten, auch beim Koalitionspartner SPD. Es gibt Vorwürfe, es sei nicht genügend Impfstoff bestellt worden.

Am 25. Januar wollen Bund und Länder über das weitere Vorgehen beraten.

Quellen: tei, dpa, rtr, AFP