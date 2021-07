Die Delta-Variante (B.1.617.2) trat zum ersten Mal in Indien auf, verbreitet sich aber inzwischen unterschiedlich stark in Regionen auf der ganzen Welt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rechnet damit, dass Delta zur weltweit dominierenden Variante wird. Auch in Deutschland ist diese Mutation nachgewiesen worden.

Mit der Veröffentlichung von Daten des Robert-Koch-Instituts vom 30. Juni zeichnet sich eine verstärkte Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in Deutschland ab. Demnach wurde die Variante in 37 Prozent der Proben nachgewiesen. Das ist mehr als doppelt so viel wie in der Woche zuvor.

Was sind die Unterschiede von B.1.617.2 zum Wildtyp?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Delta als "besorgniserregend" eingestuft, also in die höchste Kategorie. Es gebe Hinweise, dass die erstmals in Indien nachgewiesene Variante ansteckender und womöglich auch unempfindlicher gegen Antikörper sei, so die WHO.

Die Mutation hat im Vergleich zum Ursprungsvirus 15 Mutationen, im Mittelpunkt stehen dabei zwei, die das Spike-Protein betreffen. B.1.617.2. wird daher auch als Doppelmutante bezeichnet. Die Mutationen sind jeweils für sich betrachtet bereits von anderen Varianten bekannt. Die eine Mutation soll die Antikörperantwort etwas unterdrücken und die andere Mutation die zelluläre, den zweiten Arm der Immunantwort. Das ergebe möglicherweise einen sich gegenseitig verstärkenden Effekt, erklärt Lars Schaade, Vizepräsident des Robert-Koch-Institutes.

"Wir können klar sagen, dass sie sich schneller ausbreitet", sagte der Londoner Infektionsforscher Neil Ferguson über die Variante B.1.617.2. Daten der britischen Gesundheitsbehörden zufolge steigt die Chance, sich im eigenen Haushalt zu infizieren, um 64 Prozent im Vergleich zur Alpha-Variante. Die WHO warnt vor der Delta-Variante: Notfall-Direktor Mike Ryan zufolge hat die Variante das Potenzial, "tödlicher zu sein, weil sie in ihrer Übertragung von Mensch zu Mensch effizienter ist und somit die verletzlichen Individuen finden kann, die schwer erkranken, ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen und möglicherweise sterben".

Verändert sich das Krankheitsbild mit der Delta-Variante?

Die Forschenden der britischen Zoe Covid Symptom Studie, für die Menschen ihre Symptome hochladen können, haben festgestellt, dass die vorherrschenden Symptome der neuen Variante bei jungen Menschen eine laufende Nase und Kopfschmerzen sind. Die bisher für Corona als klassisch geltenden Symptome wie Husten, Fieber und Geschmacks- sowie Geruchsverlust treten demnach nur noch selten mit der Delta-Variante auf.

Im Vergleich zu einer Infektion mit der Alpha-Variante verdoppelte sich nahezu das Risiko bei der einer Infektion mit der Delta-Variante, im Krankenhaus behandelt werden zu müssen – das besagt eine Studie aus Schottland, die Mitte Juni in der Fachzeitschrift "Lancet" erschien.

Wie wirksam sind bisherige Impfstoffe gegen Delta?

Die bekannten Impfstoffe schützen auch gegen die Delta-Variante, allerdings um einige Prozentpunkte weniger. Untersuchungen von Public Health England kamen zum Schluss, dass die Schutzwirkung von Biontech/Pfizer gegen B.1.617.2. nach der zweiten Dosis 88 Prozent (statt 90 Prozent) beträgt, also etwas weniger als ursprünglich, die Schutzwirkung von Astrazeneca 60 Prozent (statt 66 Prozent).

Der Immunologe Carsten Watzl von der TU Dortmund betonte im Dlf, Geimpfte seien der Mutation nicht hilflos ausgeliefert. Die Delta-Variante entgehe dem Immunschutz etwas, sodass sich die unterschiedlich hohe Wirksamkeit der Impfstoffe bezogen auf Ansteckung und Erkrankung jeweils um einige Prozentpunkte verringere. Gegen einen schweren Verlauf böten aber alle Impfstoffe einen sehr guten Schutz – auch bei der Delta-Variante.

Wichtig ist dabei: Diese Schutzwirkung werde erst bei vollständiger Impfung erzielt. "Die erste Impfung schützt gerade bei dieser Mutante nicht sehr effizient vor einer Infektion und Erkrankung", sagte der Immunologe Carsten Watzl. "Von daher kann man nur appellieren, dass sich die Leute auch ihre zweite Impfdosis abholen." Gegen einen schweren Verlauf böten dann alle Impfstoffe einen sehr guten Schutz – auch bei der Delta-Variante.

Delta und die Herdenimmunität

Mit dem Impffortschritt in Deutschland ist auch die Hoffnung auf Herdenimmunität verbunden. Dafür muss eine bestimmte Zahl an Menschen in der Bevölkerung immun sein, damit sich eine Krankheit nicht weiter ausbreiten kann. Je ansteckender ein Virus, desto höher liegt die Schwelle also die Anzahl der immunisierten Menschen bis zur Herdenimmunität.

Im schlimmsten Fall läge die Schwelle mit Delta als die dominierende Variante bei knapp unter 90 Prozent. Ein Wert, der wahrscheinlich nicht durch Impfungen zu erreichen sein wird, urteilt der Infektiologe Leif Erik Sander von der Berliner Charité. "Klassische Herdenimmunität, dass wir durch Vakzinierung eines Großteils der Bevölkerung dann überhaupt keine Infektionstätigkeit mehr haben, wird sich nicht herstellen lassen", so der Infektiologe. Daraus folgt auch, dass wer nicht durch eine Impfung geschützt ist, wahrscheinlich irgendwann infizieren und dadurch immun wird.

Droht mit Delta eine vierte Welle in Deutschland?

Zwar steigt derzeit der Anteil der Delta-Variante an den Corona-Neuinfektionen in Deutschland, allerdings spielt sich das Infektionsgeschehen insgesamt noch auf einem niedrigen Niveau ab.



Der Physiker und Modellierer Dirk Brockmann sieht, dass sich die Variante weiter durchsetze – allerdings seien, anders als im Frühjahr vor der dritten Welle, die Inzidenzen derzeit niedrig. Deshalb sei es schwierig zu prognostizieren, ob es noch zu einer vierten Welle komme, so Brockmann am 21.06.2021 im Dlf. Das Virus könne sich aber noch lange halten, "bis es sich dann wieder in den ungeschützten Teilen der Bevölkerung ausbreiten kann", so Brockmann.



Der Virologe Martin Stürmer ist überzeugt: "Wir haben es selber in der Hand". Er leitet in Frankfurt das private Diagnostiklabor IMD. "Wenn wir uns wirklich gut verhalten, wird auch der Herbst nicht unbedingt in einer massiven vierten Welle enden und in weiteren Lockdown-Maßnahmen. Aber wir können uns das aber auch noch verderben, indem wir jetzt zu leichtsinnig werden", sagte er am 19.06.2021 im Dlf.

Welche Maßnahmen werden gegen die Ausbreitung der Delta-Variante ergriffen?

In Deutschland hatten mehrere Ministerpräsidenten strengere Bestimmungen gefordert, um eine erneute Verschärfung der Corona-Situation auch aufgrund der Delta-Variante zu verhindern. In der Diskussion standen strengere Einreiseregelungen, um Eintragungen der Delta-Variante nach Deutschland zu verhindern. Bislang wurde das aber nicht beschlossen.

Für Flüge aus Virusvariantengebieten wie Portugal gelten bereits strengere Regeln. Die Fluggesellschaften dürfen nur noch deutsche Staatsbürger und Ausländer mit Wohnsitz in Deutschland von dort zurückbefördern. Nach der Einreise gilt für alle Reisenden eine strikte 14-tägige Quarantänepflicht – auch für vollständig geimpfte Personen.

Kritik für diese Regelung äußerte der gesundheitspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament, Peter Liese, am 30.06.2021 im Dlf. Er halte die deutsche Regelung für falsch, auch vollständig geimpfte Reiserückkehrer aus Virusvariantengebieten in eine zweiwöchige Quarantäne zu schicken. Er kritisierte außerdem das unheinheitliche europäische Vorgehen: Rückkehrer aus den genannten Staaten in Nachbarländer Deutschlands wie den Niederlanden hätten dagegen kaum Auflagen zu befolgen. Einzelstaatliches Vorgehen sei nicht dazu geeignet, die Pandemie zu bekämpfen und forderte stattdessen koordiniertes Handeln auch auf europäischer Ebene.

Die Entwicklung der Pandemie weltweit

Steigende Fallzahlen haben in anderen Ländern bereits zu Verschärfungen der dortigen Corona-Regeln geführt: So hat der britische Premier Johnson die für England geplanten Lockerungen vorerst um vier Wochen auf den 19. Juli verschoben. In Portugal ist vor allem die Hauptstadtregion rund um Lissabon von Delta betroffen – dort gilt an den nächsten Wochenenden eine Regelung, wonach man die Region nur in begründeten Ausnahmefällen verlassen darf.

Die Regierung in Israel, wo dank einer hohen Impfquote die meisten Beschränkungen bereits aufgehoben waren, reagierte ebenfalls auf einen Anstieg der Fallzahlen: Am internationalen Flughafen Ben Gurion, in medizinischen Einrichtungen und einigen weiteren Innenräumen gilt nun wieder eine Maskenpflicht. Zudem dürfen Behörden erstmals auch Geimpfte unter Quarantäne stellen, wenn sie hochinfektiösen Varianten wie Delta ausgesetzt waren.

