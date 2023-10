Klimaschutz

Der Markt und das CO2-Problem

Klimaschutz ist in aller Munde. Dabei geht es um Zeit und Geld. Aber wer soll es regeln? Der Markt oder die Politik? Was darf es kosten? Und dann sind da noch die Bürgerinnen und Bürger, die mit all dem überfordert sind.

Waltz, Manuel | 31. Oktober 2023, 18:40 Uhr