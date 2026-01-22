Bundeskanzler Merz beim Weltwirtschaftsforum in Davos (Markus Schreiber / AP / dpa / Markus Schreiber)

Er begrüßte die Kursänderung von US-Präsident Trump im Streit um Grönland . Damit habe Trump den "richtigen Weg" eingeschlagen, sagte Merz. Jede Drohung, europäisches Territorium mit Gewalt in Besitz zu nehmen, sei inakzeptabel. Neue Zölle würden zudem die Grundlagen der transatlantischen Beziehungen untergraben.

Die Welt erlebe eine radikale Neuordnung der Außen- und Sicherheitspolitik der USA, sagte Merz. Es entwickele sich eine neue Welt der Großmächte, die auf Macht, auf Stärke und - falls es soweit komme - auch auf Gewalt basiere. Merz warb in dieser Situation für Partnerschaften und Bündnisse mit anderen Mittelmächten.

