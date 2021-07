Debatte über Auffrischungsimpfungen Wie lange hält der Impfschutz?

Immer mehr Menschen in Deutschland werden gegen Corona geimpft. Aber wie lange hält der Schutz vor schweren Verläufen von Covid-19 an? Und könnte eine Auffrischungsimpfung ratsam sein? Denn bei manchen Menschen liegt die Impfung schon Monate zurück. Was bisher bekannt ist.