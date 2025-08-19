Sicherheitsgarantien

Der CDU-Politiker Thomas Röwekamp (Sina Schuldt/dpa)

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Röwekamp, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er halte es für wahrscheinlich, dass auch deutsche Soldaten ihren Dienst in der Ukraine leisten müssten, sollte ein Friedensabkommen zustandenkommen. Dies von vornherein auszuschließen, sei falsch, erklärte der CDU-Abgeordnete. Zuvor hatte sich sein Parteikollege und

Bundesaußenminister Wadephul skeptisch über eine mögliche Entsendung deutscher Soldaten in die Ukraine geäußert. Er warnte von einer Überforderung der Truppe.

Wadephul sagte im Podcast "Table.Today", Deutschland könne die Ukraine auch in anderer Art und Weise militärisch und technisch unterstützen.

