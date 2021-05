1954 kam Ludger Lohmann in Herne zur Welt. Der Westfale ging ins Rheinland und studierte Schul- und Kirchenmusik, Musikwissenschaft, Philosophie und Geographie in Köln. Heute lebt er in Lindau am Bodensee. Seit 1983 arbeitet Ludger Lohmann als Professor an der Musikhochschule in Stuttgart. Seine Orgelklasse zieht begabte Studierende aus der ganzen Welt an. In Klassik-Pop-et cetera wird besonders Lohmanns Liebe zur Musik von Johann Sebastian Bach deutlich - tatsächlich war es dessen berühmte d-Moll-Toccata für Orgel, die die Richtung vorgab für den heute berühmten Tastenvirtuosen. Und so rückt in den Fokus dieser Sendung die Orgel als "Instrument des Jahres" 2021.

Musik-Laufplan

Titel: Toccata

aus: Toccata und Fuge für Orgel d-Moll, BWV 565

Länge: 02:40

Solist: Michael Schneider (1909-1994)(Orgel)

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: Somerset

Best.-Nr: keine



Titel: Yellow submarine

Länge: 02:38

Interpret: The Beatles

Komponisten: John Lennon, Paul McCartney

Label: Parlophone

Best.-Nr: 3824172

Plattentitel: Revolver



Titel: Marche de Sacco et Vanzetti

Länge: 03:10

Interpret: Georges Moustaki

Komponist: Ennio Morricone

Label: Bear Family Records

Best.-Nr: BCD16245

Plattentitel: Canto Morricone - The Ennio Morricone Songbook, Vol. 2: Western Songs & Ballads



Titel: Allegro - Presto

aus: Sonate h-Moll, BWV 1030 (für Flöte und obligates Cembalo)

Länge: 05:21

Solist: Karl Kaiser (Flöte)

Solist: Bernward Lohr (Cembalo)

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: MDG

Best.-Nr: MDG3090932-2



Titel: When you smile (Ausschnitt)

Länge: 02:51

Interpretin: Shirley Bassey

Komponisten: William Salter, Ralph MacDonald

Label: MFP

Best.-Nr: 796189-2

Plattentitel: This is Shirley Bassey The Singles



Titel: Agnus Dei

aus: Messe für 2 4stimmige Chöre

Länge: 04:50

Chor: Kölner Kantorei

Dirigent: Volker Hempfling

Komponist: Frank Martin

Label: CANTATE

Best.-Nr: 657617



Titel: Präludium und Fuge Nr. 22 b-Moll, BWV 867

Länge: 02:58

Interpret: duo imPuls (Barbara Bartmann, Sebastian Bartmann)

Komponist: Johann Sebastian Bach

Bearbeitung: Sebastian Bartmann

Label: A - Records

Plattentitel: minimalBACH



Titel: 3. Satz: Vivace

aus: Sonate für Orgel d-Moll, BWV 527

Länge: 03:49

Solist: Ludger Lohmann (Orgel)

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: ambiente



Titel: 3. Satz: Danse macabre

aus: Sonate Nr. 3 d-Moll nach BWV 527

Länge: 04:44

Solist: Ulrich Walther (Hammondorgel)

Interpret: Michael Spors (p)

Interpret: Sebastian Schuster (b)

Interpret: Christoph Raff (dr)

Komponist: Johann Sebastian Bach

Bearbeitung: Michael Spors

Label: Organum classics

EAN: 4021568181075

Plattentitel: Jazz Spors Bach



Titel: Adagio, Allegro (Ausschnitt)

aus: Fantasie f-Moll, KV 594 (für Orgel)

Länge: 03:59

Solist: Ludger Lohmann (1954-)(Orgel)

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: Motette-Ursina

Best.-Nr: 13961