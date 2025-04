Institut der Deutschen Wirtschaft

"Deutschland drohen 200 Milliarden Euro Kosten durch US-Zollpläne"

Die Zollpläne von US-Präsident Trump könnten für Deutschland in den nächsten vier Jahren Kosten in Höhe von 200 Milliarden Euro verursachen. Das geht aus Berechnungen des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln hervor.