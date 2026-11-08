Die lesende Demokratie - Wie digitale Medien die politische Öffentlichkeit verändern

Lesen ist eine Grundlage demokratischer Urteilskraft. (picture alliance / dpa / Maja Hitij)

Lesen fördert demokratische Urteilskraft, schützt aber nicht automatisch vor autokratischen Herrschaftsformen und Propaganda. Digitale Plattformen erweitern den Zugang zu Informationen, begünstigen algorithmisch fragmentierte Öffentlichkeiten und oberflächliche Rezeption. Generative KI beschleunigt die Wissensproduktion, kann aber eigenständiges Denken und den Umgang mit Ambivalenz schwächen.

Analoges und digitales Lesen sind deshalb zu verbinden: Entscheidend ist der Wechsel zwischen konzentrierter Lektüre, kritischer Prüfung und multimodaler Nutzung. Leseschwäche ist Ausdruck sozialer und bildungspolitischer Ungleichheit.

Bibliotheken bleiben deshalb als „Dritte Orte“ unverzichtbar, weil sie Teilhabe, Begegnung und Kreativität ermöglichen. Das gedruckte Buch hat Zukunft, wenn seine kulturellen Räume geschützt werden.

Claus Leggewie, Jahrgang 1950, ist Professor für Politikwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität Gießen und Mitherausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik. Von 2007 bis 2017 war er Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen.

Zum 75. Jahrestag des Inkrafttretens des Grundgesetzes konstatierte 2024 die Stiftung Lesen: „…unsere Demokratie ist von innen und außen bedroht. Um auch in Zukunft friedlich miteinander auszukommen und gleiche Chancen für alle zu gewährleisten, braucht es mündige Bürger*innen, die sich engagieren. Die müssen wir fit machen – und das fängt mit Lesen an. Nur wer lesen kann, ist in der Lage sich Informationen zu beschaffen und zu bewerten, Fake News und Populismus zu entlarven und den Feinden der Demokratie etwas entgegen zu setzen – und ein Vorbild für nachfolgende Generationen zu sein.“

Enger kann man den Zusammenhang zwischen Lesefähigkeit und Demokratie kaum bestimmen. Und es gibt einige Evidenz dafür, dass die beiden modernen Großtrends, hier die Alphabetisierung, dort die Demokratisierung, die in den letzten Jahrhunderten parallel liefen und sich positiv beeinflussten, das nicht mehr tun. Nie zuvor konnten weltweit so viele Menschen lesen und schreiben wie heute, aber die liberale Demokratie steht weltweit unter Druck, und auch in den westlichen Gesellschaften nimmt die Zahl der Menschen zu, die zum einen nicht lesen können oder es weitgehend eingestellt haben, zum anderen die Demokratie als Herrschafts- und Lebensform mit Misstrauen betrachten oder rundweg ablehnen.

Und wie gestaltet sich Lektüre künftig erst, wenn Texte durch Künstliche Intelligenz geschrieben werden und diese KI von der Grundschule an auch für uns stellvertretend liest, also komplizierte, durch aufmerksame, langwierige und eigentätige Anstrengung anzueignendes Wissen ohne unser Zutun in schnell konsumierbare Häppchen verpackt? Und wenn in sozialen Medien im wesentlichen Zweizeiler und Bewegtbilder kursieren? Ist das überhaupt noch Lesen, fragt da der Kulturpessimist. D er Optimist hält dagegen, dass die Kulturgeschichte des Lesens und Schreibens seit den frühen Papyrosrollen schon viele Zustände und Wandlungen durchgemacht hat.

Lesen allein schützt nicht vor Diktatur

Schauen wir Pro und Contra genauer an. Fast 90 Prozent der Deutschen können lesen und schreiben, aber die Zahl derjenigen, die das nicht können, nimmt wie in ganz Europa zu. Ob die Einstellung von Analphabeten zur Demokratie sich von derjenigen der Lesekundigen unterscheidet, sie sich also weniger aktiv am demokratischen Leben beteiligen, ist zu vermuten. Dabei kommt die Digitalisierung zum Tragen, der Übergang von analogen zu digitalen Medien, womit anfangs eine positive Erwartung an eine partizipative „E-Democracy“ verbunden war: Der große Marktplatz der Ideen sollte nicht nur gebildeten Viellesern offenstehen. Doch die Ausrichtung und Einflussnahme der Tech-Monopole verdunkelte den Horizont, Autokraten haben sich dieser Medienrevolution bemächtigt und sie gegen die liberale Demokratie gewendet. Hohe Alphabetisierungswerte in Russland und Ungarn, beides Länder mit einer großen literarischen Tradition, verhinderten nicht die Diktaturen von Wladimir Putin und Viktor Orbán.

Historisch war mit der Verbreitung des Buchdrucks in Europa eine Infragestellung illegitimer Herrschaft verbunden. Druckerzeugnisse waren Medien und Motoren der Demokratisierung; Flugschriften, Satiren, Enthüllungen korrupter Staatsgeheimnisse und sexueller Affären haben aus dem literarischen Untergrund heraus Revolutionen beflügelt. Und noch der arabische Frühling galt als erste Facebook-Revolution; über digitale Plattformen war die Zensur des staatlichen Fernsehens und einer gleichgeschalteten Presse zu umgehen. Der syrische Diktator drehte den Spieß allerdings um und warf identifizierte Facebook-Rebellen ins Gefängnis. Diktatoren wie Putin und die iranische Führung kontrollieren das Internet oder stellen es ganz ab.

Regiert werden wir auch schon von funktionalen Analphabeten. Der Autor Giuliano di Empoli berichtet über das Lesepensum des amtierenden US-Präsidenten: „Keine Seite, keine halbe Seite, nicht einmal eine Zeile. Trump funktioniert nur mündlich. Was eine ständige Herausforderung für jeden darstellt, der ihm auch nur das geringste strukturierte Wissen zu vermitteln wünscht.“ – Autokraten hassen Bücher und alle, die sie lesen, schreiben und vertreiben. Es ist ein Jammer, dass auch der deutsche Kulturminister Wolfram Weimer in den Verdacht geraten konnte, linke Buchhandlungen durch den Verfassungsschutz auf ihre Gesinnung prüfen zu lassen.

Belesene Bildungseliten sind überwiegend Befürworter und aktive Träger der liberalen Demokratie. Andererseits waren viele der meistgedruckten Bücher wie die Protokolle der Weisen von Zion und Hitlers Mein Kampf Brutstätten von Verschwörungserzählungen, Fälschungen und Völkerverhetzung. Und das wiederholt sich gerade mit der Flutung der Sozialen Medien mit Halbwahrheiten und Lügen.

Dystopien wie Fahrenheit 451 und George Orwells 1984 (übrigens in den USA durchgängig ein Bestseller seit der ersten Wahl Trumps!), sie thematisieren Zensureingriffe autoritärer Akteure, die zum Glück stets durch heimliche Lektüre und Samisdat-Praktiken unterwandert wurden. Neuere Studien belegen, dass Leseschwäche Populisten und Rechtsradikale stärkt, die Informationen weniger gedruckten Büchern und Zeitungen entnehmen als digitalen Plattformen mit Kurznachrichten und visuellem Geschwurbel, das sie anfällig für Verschwörungstheorien und Fälschungen macht.

Aber Lesen hat wie gesagt viele Kontexte: Veränderungen im Leseverhalten durch die Digitalisierung verursachten Verschiebungen in Buchhandel, Verlagswesen, Bibliotheken, Universitäten und Schulen. Jürgen Habermas’ berühmte These lautete, der vernünftige Diskurs habe schon nach dem ersten Strukturwandel der Öffentlichkeit gelitten, nämlich mit der Verdrängung bürgerlicher Lesegesellschaften im 18. und 19. Jahrhundert durch Massen- und Boulevardpresse – und später durch die Glotze und nunmehr in Gestalt der sogenannten Sozialen Medien. Jetzt, das zeigt das unterschiedliche Nutzerverhalten der Alterskohorten, ist ein regelrechter Bruch eingetreten, der die politische Kommunikation radikal verändern kann. Denn U40 werden kaum noch Zeitungen gelesen und viel weniger öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Fernsehen konsumiert. Der Effekt: Die Generationen nutzen unterschiedliche Informations- und Wissensquellen und reden folglich oft aneinander vorbei.

Wenn Maschinen lesen und schreiben

Hinzu kommen die Wirkungen Künstlicher Intelligenz. KI beschränkt sich auf statistische Korrelationen in Texten, es fehlt reale Welt- und Sozialerfahrung und das Alltagswissen. Was bleibt dann? Im Mängelwesen Maschine sei der Reichtum des Menschen zu entdecken, sagen einige ihrer Erfinder. Der analoge Leser ist anpassungs- und auswahlfähiger, offen für soziale, emotionale und ethische Herausforderungen. Dahinter steckt ein gewaltiger Wandel der Kulturtechniken, nämlich der vom massenhaften Lesen zum massenhaften Schreiben. Die bibel- und korangläubigen Religionen erzogen die Massen zum Lesen, diese Medienrevolution leitete die Gutenberg-Bibel ein. Massenhaftes Schreiben förderten Bürokratien und Unternehmen, aber die Autorschaft von Texten blieb eine spezielle Fähigkeit. Mit dem Internet ist jeder Mensch ein Schreiber, und mit der KI wird diese ubiquitäre Schreibtätigkeit nun automatisiert.

Wie reagieren Autorinnen und Autoren, wenn KI Texte herstellt, die den ihren gleichgestellt oder in bestimmter Hinsicht als überlegen angesehen werden? Auf den Markt populärer wie gehobener und wissenschaftlicher Literatur drängen Artefakte, die keiner einzelnen Person oder einem Autorenkollektiv zuzuordnen sind, sondern von einer Maschine stammen, die einen Romanplot, ein Gedicht oder die Prüfung einer Forschungshypothese aus den Archiven des Internets holt und diese Funde algorithmisch zu Vorlagen zusammenstellt, die Autoren, Verlage und Plattformen einmal online verbreitet haben. Es kann dann passieren, dass man bei einer Inbetriebnahme elaborierter Large Language Models eigene Texte zitiert oder paraphrasiert findet, selten mit Quellenangabe, fast nie mit ausdrücklicher Zitiererlaubnis oder unter dem Schutz eines Copyrights, das übrigens schon mit den Möglichkeiten von Copy & Paste zur Illusion geworden ist.

Wie reagiert man – mit Freude, dass eigene Gedanken sich auf diese Weise verbreiten und auf Gegenmeinungen stoßen, anregen zu weiterer Beschäftigung? Oder strengt man einen (aussichtslosen) Urheberrechtsprozess wegen Plagiats an? Dass sogenannte Plagiatsjäger Autorinnen und Autoren nicht mit den üblichen Quellenangaben versehene Passagen in ihren Arbeiten nachweisen, wirkt angesichts der Masse urheberlos verwendeten Sprachmaterials schon komisch, zumal wenn auch Prüfungsleistungen an Schulen und Universitäten zu großen Teilen oder ganz mit KI erstellt werden und darauf angesichts der schieren Masse kaum überprüft werden können.

Der Autor, der sich als kreativ, verantwortlich und eben auktorial verstand und sich – stets auf den Schultern von Riesen – menschlich intelligente Quellen aneignet, diese kritisch reflektiert und womöglich zu neuer Erkenntnis voranbringt, kann sich als Teil einer umfassenden écriture automatique verstehen. So nannten französische Surrealisten in den 1920er ihren Widerstand gegen Übergeordnetes und Vorhandenes, um das Schreiben einem halbbewussten Denken und Träumen unzensiert folgen zu lassen. Dem folgten Experimente computergenerierter Texte, die entweder der Maschine Autorschaft zugestehen oder generell den Tod des Autors postulieren, womit Roland Barthes eine Staffelübergabe vom Schreibenden zu seiner Leserschaft meinte. Spätere Cyborg-Protagonisten führten das als Mensch-Maschine-Kooperation weiter und machten den Autor und/oder Programmierer von Text zum Hilfsassistenten an Trainingsmaterial generativer KI. „Man kann sich eine Kultur vorstellen, in der Diskurse verbreitet oder rezipiert würden, ohne daß die Funktion Autor jemals erschiene“, schrieb Michel Foucault lange bevor automatisierte Informationssysteme, Interface-Ausgaben und andere Formen der Maschinenautorschaft und Künstliche Intelligenzkommunikationen Realität wurden, mit denen wir nun als Autoren und Leserinnen täglich zu tun haben. Je mehr die Zirkulation von maschinell generierten Texten zunimmt, desto wahrscheinlicher wird es, dass sich die Frage nach Autorschaft in der „Namenlosigkeit des Gemurmels“ verliert, wie Foucault es poetisch ausgedrückt hat.

Politische Öffentlichkeit im Sog der Plattformen

Gelesen wird noch, aber oft eher geschaut und zum nächsten Influencer-Bewegtbild weitergewischt. Solche Inhalte sickern überproportional in ein großes Publikumssegment ein, das wenig oder überhaupt keine politischen Bücher und Zeitschriften mehr zur Kenntnis nimmt, aber auf sozialen Plattformen Bits & Bytes erhascht, die sich oft ausdrücklich als Opposition zur veröffentlichten Meinung der liberalen Eliten und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verstehen. AfD-Wähler und -Wählerinnen nutzen intensiver als andere soziale Netzwerke und alternative Nachrichtenportale, sie bewegen sich bewusst und gewollt in einer Meinungs- und Interessenblase und nutzen Facebook, YouTube, Telegram und zunehmend TikTok als Hauptinformationsquellen; populär sind auch Online-Plattformen wie Compact, Junge Freiheit, PI-News, Tichys Einblick und insbesondere AfD-eigene Kanäle, deren Themenspektrum Migrationsfurcht, soziale Verunsicherung, Leugnung des Klimawandels und NS-Verharmlosung umfasst und generell die radikale Disqualifizierung der „Altparteien“ betreibt. Gelesen wird auch hier, aber in anderen Medien, mit anderen Lektürehaltungen und Voreinstellungen, mit Schnittflächen zur Fantasy- und Science Fiction-Literatur. Intellektuell geben sich Programme und Podcasts des Instituts für Staatspolitik und des Jungeuropa-Verlags, deren Klassiker Oswald Spengler oder Leo Strauss sind, nicht Orwell, Adorno oder Thomas Mann, und ihre Präsentationsorte sind nicht mehr die schäbige Nische auf der Frankfurter Buchmesse, sondern die hauseigene Messe „Seitenwechsel“ in Halle.

Zu beobachten ist freilich auch ein unerwarteter TikTok-Effekt: Dass auf dieser Plattform Leseerfahrungen und Buchempfehlungen geteilt und regelrechte Literatur‑Battles ausgefochten werden, das motiviert vor allem junge Frauen zur Lektüre längerer Texte und ganzer Bücher und verändert den Buchmarkt erneut. Via Smartphone, Tablet, Laptop oder Desktop erreichen auch Online-Zeitungen jeden Monat 9,8 Millionen junge Leute unter 30, was einer Reichweite von rund 80 Prozent in dieser Zielgruppe entspricht. Die Hälfte der jungen Nutzerinnen und Nutzer gibt an, politische Inhalte über einen algorithmisch selektierten Feed zu sehen; nur wenige nehmen aktiv an Online-Diskussionen teil, beschränken sich auf ein liked und kommentieren wenig. 70 Prozent der Beiträge enthalten positive Selbstdarstellungen, mehr als ein Drittel sind Angriffe auf politische Gegner. Feed-Mechanismen wie die For You Page formen ein geschlossenes Umfeld in „Endlosschleifen“; ein Algorithmus kennt kein Wahr oder Falsch, nur Resonanzen.

Wer einzig solche Kanäle nutzt, teilt kein gemeinsames Verständnis der Wirklichkeit, und eben diese Derealisierung ist das Ziel autoritärer Politik nach dem Putinschen Motto: „Nichts ist wahr, alles ist möglich.“ Jürgen Habermas‘ Formel, es gelte im Diskurs „der zwangslose Zwang des besseren Arguments“, verträgt sich nicht mehr mit der Wirklichkeit einer KI-aufgerüsteten Massendemokratie. Der ‚zwanglose Zwang des besseren Arguments‘ verfängt als epistemische Grundlage öffentlicher Debatte nicht mehr, wenn sich tiefsitzende Ressentiments breit machen. Fakten werden wider besseres Wissen bestritten, politische Urteilskraft zur bloßen Meinung degradiert, ethisch-moralische Prinzipien verhöhnt.

Was beim digitalen Lesen verloren geht

Wie genau unterscheidet sich nun analoges und digitales Lesen? Bei der Alterskohorte U30 ist analoges Lesen (auf Papier) auf dem Rückzug, jene Kulturtechnik, die über das Be-Greifen und Um-Blättern in einer räumlichen Umgebung zuhause oder unterwegs mit wenig Ablenkungsquellen ein tieferes Verständnis und besseres Memorieren, besonders bei Sachtexten zugeschrieben wird. Sicher erleichtert digitales Lesen die oberflächliche, schnelle und selektive Lektüre; Suchen, Markieren und Kopieren wird leichter, dank der Portabilität auch ortsunabhängiger und man kann mehrere Quellen abgleichen und Recherchen anstellen, was sich gelegentlich auf die seit Monaten bei Spiegel-Online gestellte Frage beschränkt, ob der Opa ein Nazi war. Generell erschwert eine dauernde, auch „weggedrückte“ Ablenkung durch Pop-ups, Hyperlinks und Benachrichtigungen die Konzentration; Texte werden eher diagonal gescannt als linear gelesen. Das mag gut sein für rasche Recherchen und Kurzinformationen, aber längere Sachtexte, die für politische Urteilsbildung unabdinglich sind, werden besser analog gelesen, wenn sie mehr sein sollen als schnelle Informationsbeschaffung oder spontaner Anreiz zur Meinungsbildung. Mit abnehmender Konzentrationsnotwendigkeitbei digitalen Texten sinkt im Nebeneffekt auch bei routinierten Bücherlesern die Konzentrationsfähigkeitfür analoge Texte.

KI handelt mit Wahrscheinlichem, Lesen fördert die Unwahrscheinlichkeiten zutage. KI suggeriert Sicherheit, Lesen streicht Kontingenz, Ambivalenz, Ungewissheit heraus. KI resümiert Bekanntes, Lesen erschließt unbekannte Welten. KI ist mit ihrer Standardisierung und Leistungsüberprüfung von gestern, Lesen antizipiert die Welt von morgen.

Es wird gerade viel diskutiert, was das für Schule und Studium bedeuten kann. Nehmen wir ein altmodisches Philosophieseminar zu Immanuel Kant. Der klassische Weg war ein annotierter Seminarplan mit einer interessanten Fragestellung und die Erstellung von Referaten, die kleine Gruppen anhand von Originaltexten und Sekundärliteratur ausarbeiteten und zur Diskussion stellten. Die Texte erwarb man in Buchläden oder lieh sie in Bibliotheken aus. Unterdessen kommt die Lektüre gedruckter Werke außer Mode, Studierende laden, sofern vorhanden, open access‑Texte der gleichen Werke auf Tablets und können sie dort auch gleich bearbeiten, was aufwändige Literatursuche und langsames Exzerpieren überflüssig macht. Die Arbeit erledigen Suchmaschinen und KI mit immer weiter spezialisierten Prompts, getabstracts und Feedbackschleifen, womit das Referat „Was sind die Hauptargumente in Kants Kritik der praktischen Vernunft?“ im Nu fertig ist. Der Philosophieprofessor Dirk Stederoth beklagte jüngst, „…dass es sich hierbei nicht um Gedanken handelt und schon gar keine selbst gedachten. Da in einem Large Language Model gar kein Selbst vorhanden ist und auch nicht vorhanden sein wird, das da denken und mithin Fragen, Probleme oder überhaupt Interesse haben könnte. Allein, dass es den Anschein hat und dieser Trug immer besser funktioniert, ist die wahre Zäsur, um die es sich hier handelt.“ Der Hochschullehrer will „die kleinen Helferlein auf Handys und Notebooks ganz aus dem Seminarraum“ verbannen und insistiert: „Gerade das Schreiben in Form von eigenen Notizen, Essays und wissenschaftlichen Aufsätzen ist ein unverzichtbares Mittel des Selbststudiums und der eigenständigen Ausbildung jener selbstdenkenden Praxis.“

Aber kann man überhaupt zurück zur altbewährten Reihenfolge von „Recherche, Themenstellung, Gliederung, Ausführung, Reflexion“, die Ältere beim Magisterstudium bis in die 1990er Jahren verinnerlicht haben? Dem steht nicht nur der technologische Sprung entgegen, mehr noch die Verwandlung der Universität in ein Quasi-Unternehmen, das vor allem formale Kompetenzen und Output abprüft und übrigens zur selbstkritischen Reflexion dieser Entwicklung kaum bereit ist. Dass KI‑unterstützte Texte individuelle Vorteile bringen, insgesamt aber weniger Intelligenz produzieren, bewirkt eine neue Tragödie der Allmende: individueller Gewinn gleich kollektiver Verlust. Und das ist nicht nur die verborgene Logik der künstlichen Intelligenz, sondern des neoliberalen Gesellschaftsmodells insgesamt.

Jetzt halten mich vor allem jüngere Hörer und Hörerinnen gewiss für einen technikfeindlichen Maschinenstürmer. Aber – Beispiel Atomenergie – man darf eine Technologie nicht nur deshalb hinnehmen, weil sie „neu“ und „in“ ist. Und man muss sie ernsthaft – siehe den Bau ressourcenfressender Datenzentren allerorts – auf Risiken und Nebenwirkungen befragen. Und das erst recht, wenn sogar ihre Erfinder jetzt die Dystopie in die Welt gesetzt haben, KI könne die ganze Menschheit auslöschen.

Wenigstens muss der Versuch gestartet werden, automatisierten KI-Kontexten exakt auch jene Qualitäten anzutrainieren, die Automaten und Roboter angeblich immer schon freisetzen sollten: eine Metareflexion, welche eine kritische Betrachtung der Maschine selbst einschließt. Wenn es in Sachen KI kein Entweder/Oder mehr gibt, dann muss ein Sowohl-als-Auch eingeübt werden, also die Fähigkeit, zwischen verschiedenen Möglichkeiten des Lesens wechseln zu können. Das spiegelt die immer schon multimodalen Dimensionen des Lesens: dicht und kursorisch, reflexiv und spontan, textgebunden und aufgelockert mit Bildern, Animationen, Graphiken. Lesen, Hören und Aufschreiben wechseln sich idealerweise ab. Einzuüben ist also der Registerwechsel zwischen verschiedenen Lesarten in einer komplexen Leseumwelt. Doch daran mangelt es bisher.

Damit noch einmal zurück zur demokratischen Frage: Auffällig ist ja, dass herkömmliche Parteien jüngere Menschen, auch wenn ihnen Jugendstudien eine pragmatische Grundhaltung bescheinigen, nicht mehr primär ansprechen. Je ein Fünftel von ihnen präferiert etablierte Volksparteien, Grüne, Linke und AfD oder enthält sich, Erstwähler neigen zu gleichen Anteilen nach Rechts- und Linksaußen, mit einer interessanten Gender-Differenz. Der Aufstieg von AfD und Linken in dieser Alterskohorte hat auch damit zu tun, dass diese sich besonders stark in sozialen Medien artikulieren. Und hier besteht ein Konnex zwischen der Zunahme des funktionalen Analphabetismus, der demokratischen Enthaltsamkeit und der Machtübernahme von Autokraten. Und nicht zu übersehen ist, dass die digitale Alltagspraxis zur Abhängigkeit von amerikanischen und chinesischen Tech‑Monopolen führt, die unter dem Banner der Meinungsfreiheit den Konnex zwischen individueller Freiheit und Lesen zerstören.

Am meisten stört mich am aktuellen KI-Diskurs das Gerücht der angeblichen Unvermeidbarkeit und Alternativlosigkeit künstlicher Intelligenz, deren Machart, Können, Auswirkungen und Nebenfolgen weder den Verfechtern noch den Verächtern wirklich klar zu sein scheinen. Gerade dämmern ihnen die Risiken dieser kollektiven Unverantwortlichkeit. KI wird wie eine Naturgewalt hingenommen und auch von der Europäischen Union nicht wirklich reguliert. KI first, Bedenken später, könnte man einen ehemaligen Digitalisierungsminister abwandeln. Die mikrosoziologische Forschung muss erst noch herausfinden, welche Chancen und negativen Wirkungen einzelne Anwendungen für je spezifische Zielgruppen haben, und dies erprobt man nach dem Motto „Nothing about us without us“ am besten gleich bei ihren aktuellen Anwendern in der GenZ und denen, die sie bilden und ausbilden sollen.

Lesekompetenz ist eine soziale Frage

Die durch Lesen vermittelten Zugänge zur Welt und zum eigenen Subjekt bleiben auch mit den Neuen Medien ungleich verteilt. Seit der Jahrtausendwende ist nicht nur eine signifikante Abnahme der Lesekompetenz festzustellen, sondern vor allem ein wachsendes Auseinanderdriften der Kompetenzen. Wenn ein großer und wachsender Teil der deutschen Viertklässler und Viertklässlerinnen nicht einmal die unterste Kompetenzstufe III erreicht, die als relevante Voraussetzung zur Bewältigung der Anforderungen im weiteren Verlauf der Schulzeit, aber eben auch im Leben gilt, dann liegt das nicht primär am Handymissbrauch, sondern daran, dass Kompetenzunterschiede zwischen sozial privilegierten und weniger privilegierten Familien in Deutschland weiterhin stark ausgeprägt sind und im Bildungssystem nicht mehr begradigt, sondern eher noch verstärkt werden. Dazu gehört der Kompetenzvorsprung von Mädchen und die Vorteile von Schülerinnen und Schülern, die zu Hause immer oder fast immer Deutsch sprechen. Will sagen: Der Medienkonsum spiegelt letztlich nur die sich verschärfende soziale und Bildungsungleichheit in Deutschland.

Auch kulturpolitisch steht das traditionelle Buch derzeit unter Druck. Weltweit sind Autoren existentiell bedroht, werden Verlage und Printmedien zensiert, aufgekauft und geschlossen, Buchläden kontrolliert, LeserInnen eingeschüchtert, Bücher verbrannt. Ungarn hat unter Viktor Orbán ein sogenanntes Kinderschutzgesetz verabschiedet, das Buchhandlungen vorschrieb, Bücher, die Homo- oder Transsexualität, Geschlechtsanpassungen oder „Sexualität aus Selbstzweck“ in irgendeiner Weise ansprechen, aus der Abteilung Jugendbücher fernzuhalten und in Folie zu verpacken. Darin darf also nicht mal mehr geblättert werden. Von einer Machtübernahme der AfD in Ländern und Kommunen dürfen Schulen und Kultureinrichtungen ähnliches erwarten.

Bibliotheken als Orte der Demokratie

Umso wichtiger ist, wie man Orte und Räume, die das Buch – gedruckt und digital – in den Mittelpunkt stellen, resilienter machen und zeitgemäß ausstatten kann. Wer ein wenig herumkommt, stellt ja fest, wie verwaist Leihbibliotheken in vielen Stadtteilen und Dörfern sind, wenn sie überhaupt noch bestehen, welcher Trennungsschmerz andererseits Benutzerinnen und Benutzer dort befällt, und sie sein Stück Heimat verlieren, wenn etwa die Berliner Staatsbibliothek oder das Centre Pompidou wegen Umbaumaßnahmen für Jahre geschlossen werden. Und welche Anziehungskraft neue Bibliotheksbauten wie in Oslo, Aarhus, Gent oder Helsinki für alle Welt entwickelt haben, die sich als wahre „Dritte Orte“ erweisen, in denen sich in der Bücherei soziale und politische Gemeinschaften finden. Auch an kleineren Orten mit schmalen Budgets und hohem Bürgerengagement können außer stillen Lesesälen auch Cafés, Studios für Musik- und Filmproduktion, Kinos, Tagungs- und Veranstaltungsräume, Computer- und Brettspielbereiche, Kinderecken und Radiosender, eine Sprachschule und ein Makerspace mit Zugang zu 3D-Druckern, Lasercuttern, Lötgeräten, Saatgut und Nähmaschinen entstehen. Und natürlich werden da auch weiter Bücher ausgeliehen. Die aktuelle Einsparung und Schließung von Bibliotheken sind demokratiepolitisch verheerend, da wichtige Orte sozialer Fantasie, praktischer Vernunft und kollektiver Kreativität in Frage stehen, die für eine funktionierende Demokratie essentiell sind.

Fazit: Die Zukunft des Lesens und des Buches ist zwiespältig. Es finden steile Abwärtsbewegungen statt, die auf die verschärfte soziale Bildungsfragmentierung der deutschen Gesellschaft zurückgehen. Mag sein, dass sich dieser Trend beschleunigt, aber ebenso, dass der digitale Thrill allmählich abflaut und gerade Jüngere ihr Smartphone beiseitelegen und gedruckte Bücher zu lesen beginnen, eventuell sogar den „long read“ wagen. Damit träte der sogenannte Lindy-Effekt ein, den sich New Yorker Scherzbolde in den 1960er Jahren ausgedacht haben: Je länger eine Erfindung genutzt worden ist, desto länger ist ihre Lebenserwartung. Solches Beharrungsvermögen übersteht technischen Wandel, unvermeidliche Alterung, ruinösen Wettbewerb und alles, was in Zukunft noch passieren könnte, selbst eine Diktatur. Wenn das zutrifft, hat das gedruckte Buch einige Stürme vom Radio bis TikTok überstanden und 600 Jahre nach dem Erscheinen der Gutenberg‑Bibel eine gute Zukunft.

Aber nur, wenn wir das wollen. Und wieder regelrecht einüben. Ständig lockt das Handy, lässt man sich ablenken, schwindet die Konzentration nach wenigen Zeilen. Dagegen hilft, wenn man sich Lesezeit reserviert. Es hilft sehr, wenn Eltern oder Lesepaten und -patinnen vorlesen, wenn das nicht wie Schule wirkt und Lesen zum Lernstoff wird, dessen Output benotet wird. Seltsam, dass man das sagen muss: Lesen darf nie als Last oder Pflicht empfunden werden. Das gilt vor allem für die zunehmende Zahl von Menschen, die Schwierigkeiten mit dem Lesen haben und von dicken Büchern mit komplizierten Texten zurückschrecken. Für sie – und auch für routinierte Leser – gibt es jetzt „Einfach lesen“, das sind barrierefreie Texte in einfacher, aber nicht anspruchsloser Sprache, was oft an mündliches Erzählen erinnert. Damit wieder mehr gelesen wird, muss man dem Lesen und Schreiben ein Stück weit seine abschreckende und elitär-exklusive Aura nehmen. Auch das kann Demokratie fördern.