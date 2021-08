Das Ziel der Linken bei der Bundestagswahl im September sei ein zweistelliges Ergebnis, sagte Dietmar Bartsch im Interview der Woche. Der Ko-Vorsitzende der Bundestagsfraktion Die Linke und Ko-Spitzenkandidat zeigte sich zuversichtlich: Im Moment sei seine Partei zwar nicht auf einem Umfragehoch, doch die letzten beiden Wochen vor der Wahl seien entscheidend und nun, wo man näher an die Wählerinnen und Wähler herankomme auch im konkreten Wahlkampf, sehe er durchaus Chancen. "Ich glaube, dass wir deutlich machen können, dass viele Ziele nur mit einer starken Linken durchzusetzen sein werden. Wir sind die Partei, die in besonderer Weise das soziale Gewissen im Bundestag widerspiegeln will", so der Linken-Politiker.

(picture alliance /dpa / Kay Nietfeld)Die Linke

Das zentrale Thema der Linkspartei im Bundestags-Wahlkampf: Soziale Gerechtigkeit – egal ob beim Klima, der Vermögenssteuer oder im Gesundheitssystem. Spitzenkandidaten sind Janine Wissler und Dietmar Bartsch.

Er warb für ein progressives Bündnis, das auch für viele Menschen durchaus vorstellbar sei. Das aktuelle Politbarometer zeige, dass "Rot-Rot-Grün kein Schreckgespenst ist, sondern in der Bevölkerung die Option mit der zweitmeisten Zustimmung". Eines der wichtigsten Ziele sei es, die Union abzuwählen. Sie habe staatspolitisch versagt und gehöre in die Opposition. Insofern müsse unbedingt verhindert werden, dass ein Schwarz-Rotes Bündnis fortgeführt werde. Und wichtige Ziele auch von SPD und Grünen wie etwa ein höherer Mindestlohn, eine höhere Vermögensbesteuerung und eine Kindergrundsicherung sei auch mit der FDP nicht erreichbar. "Nur mit einer starken Linken wird es ein soziales Korrektiv geben, was wirklich zu einem progressiven Bündnis wird", betonte Bartsch.

(picture alliance / FotoMedienService | Ulrich Zillmann)Bundestagswahl 2021 - Alles auf einen Blick – von Kandidatinnen und Koalitionen

Bei der bevorstehenden Bundestagswahl gibt es diesmal mehr als die sonst gewohnten zwei Hauptkandidaten. Wofür stehen Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet? Was versprechen die Parteien, welche Koalitionen erscheinen möglich?

Das jetzige Auseinanderdriften von Einkommen und Vermögen in Deutschland dürfe so nicht weitergeführt werden, warnte der linke Spitzenkandidat. Und wer nun verspreche, mehr zu investieren und gleichzeitig die Steuern zu senken, sage die Unwahrheit. "Wenn wir für Ausgleich sorgen wollen, wenn wir Herausforderungen bewältigen wollen, müssen wir auch sagen, wo Geld herkommen soll. Unsere Konzepte sind durchgerechnet." Die Vermögenssteuer nannte er ein wesentliches Element. "Wir brauchen eine große Steuerreform, die Kleine entlastet".

Verhandlungen mit den Taliban unumgänglich

In Bezug auf Afghanistan plädierte Dietmar Bartsch dafür, mit den neuen Machthabern der Taliban zu verhandeln. Man müsse alles dafür tun, um die Menschen zu retten, die für die Bundeswehr oder andere Organisationen gearbeitet hätten. Dafür werde man mit der Taliban-Miliz reden müssen.

Dies werde für Deutschland ein teures Geschäft, ergänzte Bartsch. Langfristig sei es wichtig, den neuen Machthabern deutlich zu machen, was mit Deutschland möglich sei und was nicht. So könne man eine Einführung der Scharia natürlich niemals anerkennen, betonte er.

