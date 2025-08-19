Der CDU-Politiker sagteim Deutschlandfunk, es sei für die Ukraine ein großer Erfolg, dass sie hier auf die Europäer und der USA rechnen könne. Mit Blick auf eine mögliche Beteiligung der Bundeswehr sagte Wadephul, es müsse zunächst klar sein, wozu diese in der Lage sei. Diese Entscheidung müsse in der Koalition und im Bundestag getroffen werden.
Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Röwekamp, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er halte es für wahrscheinlich, dass auch deutsche Soldaten ihren Dienst in der Ukraine leisten müssten, sollte ein Friedensabkommen zustandekommen. Dies von vornherein auszuschließen, sei falsch, erklärte der CDU-Abgeordnete.
Mützenich: UNO oder OSZE einbeziehen
Der SPD-Außenpolitiker Mützenich äußerte sich zurückhaltend. Er sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, Sicherheitsgarantien für die Ukraine seien zwar wichtig. Doch sei unklar, welche Aufgaben nationalstaatliche Truppen genau hätten. Mützenich plädierte dafür, zunächst die Vereinten Nationen oder die OSZE mit einzubeziehen.
