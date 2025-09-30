EU-Parlament Ehemaliger Mitarbeiter von AfD-Politiker Krah wegen Spionage für China verurteilt
Ein ehemaliger Mitarbeiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Krah ist wegen Spionage für China zu einer Haftstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Dresden sah die geheimdienstliche Agententätigkeit in besonders schwerem Fall als erwiesen an. Angeklagt war ein Deutscher mit chinesischen Wurzeln.
Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, vertrauliche Dokumente aus dem EU-Parlament an chinesische Stellen weiter gereicht zu haben. Dazu habe er seine Funktion als Krahs Assistent während dessen Abgeordnetentätigkeit im EU-Parlament in Brüssel genutzt. Der Mann bestreitet die Vorwürfe.
