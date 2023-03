Lebte in Paris und Istanbul: Die Pianistin und Komponistin Koharik Gazarossian. (Sona Bedrossian)

Die armenische Komponistin Koharik Gazarossian widmete ihr Leben ganz der Musik und verband in ihren Werken verschiedene kulturelle Sphären: Geboren 1907 in Konstantinopel, ging sie 1926 zum Studium nach Paris. Ein ungewöhnlicher Schritt für eine junge armenische Frau zu der Zeit - überhaupt gab es nur einige wenige Frauen, die am Pariser Konservatorium Komposition studierten.

Gazarossian trat europaweit als Pianistin auf, und sie schuf unter anderem 24 Etüden für alle 24 Tonarten; harmonisch faszinierende, bildhafte kurze Stücke, die häufig armenische Volksmusik und Rhythmik aufgreifen. Die armenische Pianistin Nare Karyoan ruft mit ihrer CD diese auch in Armenien übersehene Komponistin ins Gedächtnis. Einige der Etüden wurden mit dieser Produktion zum ersten Mal überhaupt aufgenommen. Erschienen ist die CD beim Label Piano Classics in Kooperation mit dem Deutschlandfunk.

Nare Karoyan, Klavier

Aufnahme vom Dezember 2021 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal, Köln