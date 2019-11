Ergebnisse des Autogipfels Höhere Kaufprämien und schnell mehr Ladestationen für E-Autos

Lange besprachen sich Politik, Verbände und Wirtschaft beim Autogipfel am Montag im Kanzleramt. Die Bundesregierung setzt sich ambitionierte Ziele: Bis 2030 sollen in Deutschland sieben bis zehn Millionen E-Autos fahren. Die Wirtschaft will ihren Anteil zum Ausbau der Ladeinfrastruktur leisten.

Von Katharina Hamberger

