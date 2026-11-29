„Kultur ist kein Luxus, den wir uns leisten oder nach Belieben streichen können,“ sagte der ehemalige Bundespräsident von Weizsäcker einmal, „sondern der geistige Boden, der unsere innere Überlebensfähigkeit sichert.“ Die Kulturpolitik der „Rasenmäher“ widerspricht diesem Verständnis ebenso wie die des rechten „Kulturkampfes“. Das zeigt sich, wenn kulturelle gegen andere Ausgaben wie Verteidigung oder Soziales ausgespielt werden, wenn Kultur nach einem politischen Nutzenfaktor bewertet wird, wenn Kunst und Kultur mit Hilfe von Förderungsmitteln kontrolliert und diszipliniert werden sollen.

Welche Funktion hat Kultur in einem demokratischen Staat und in einer liberalen Gesellschaft? Kann letztere durch eine Form der kulturellen Resilienz gegen die antidemokratischen Kräfte bestehen?