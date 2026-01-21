Handel
EU-Parlament unterbricht Arbeit zur Umsetzung des Zollabkommens mit den USA - Reaktion auf Grönland-Drohungen

Das EU-Parlament hat seine Arbeit zur Umsetzung des mit den USA vereinbarten Zollabkommens unterbrochen. Die Maßnahme folgt auf zahlreiche Forderungen aus Europa nach einer Reaktion auf die Drohungen von US-Präsident Trump im Zusammenhang mit Grönland.

    Abgeordnete des Europäischen Parlaments stimmen über eine Überprüfung des Mercosur-Abkommens durch den Europäischen Gerichtshof ab.
    Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (picture alliance/dpa/Philipp von Ditfurth)
    Dieser hatte wegen des Streits um die Arktisinsel zusätzliche Zölle ab Februar auf Deutschland und sieben andere europäische Staaten angekündigt.
    Das Abkommen war im vergangenen Jahr vereinbart worden und sollte eigentlich die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Europa entspannen. Wird das Abkommen nicht umgesetzt, würden ab dem 6. Februar zusätzliche Zölle auf verschiedene US-Produkte im Umfang von 93 Milliarden Euro gelten.
