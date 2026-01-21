Dieser hatte wegen des Streits um die Arktisinsel zusätzliche Zölle ab Februar auf Deutschland und sieben andere europäische Staaten angekündigt.
Das Abkommen war im vergangenen Jahr vereinbart worden und sollte eigentlich die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Europa entspannen. Wird das Abkommen nicht umgesetzt, würden ab dem 6. Februar zusätzliche Zölle auf verschiedene US-Produkte im Umfang von 93 Milliarden Euro gelten.
Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.