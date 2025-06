Newsblog zur Eskalation in Nahost

Bundesaußenminister Wadephul und seinen iranischen Amtskollegen Araghtschi (Thomas Trutschel / Photothek Media / Thomas Trutschel)

Freitag, 20. Juni

+++ US-Präsident Trump hat sich ablehnend über die europäischen Vermittlungsversuche im Krieg zwischen Israel und dem Iran gezeigt.

"Der Iran will nicht mit Europa reden; sie wollen mit uns reden", sagte Trump in Morristown im Bundesstaat New Jersey. Europa werde nicht in der Lage sein, zu helfen. Die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatten den Iran aufgefordert, mit den USA über sein Atomprogramm zu verhandeln.

+++ Der iranische Außenminister Araghtschi hat nach dem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien in Genf erklärt, sein Land sei bereit, weiter auf Diplomatie zu setzen.

Ein erneutes Treffen in naher Zukunft sei möglich. Die Diskussionen seien ernsthaft und von Respekt geprägt gewesen, betonte Araghtschi.

+++ In Genf sind die Gespräche von Deutschland, Frankreich und Großbritannien mit dem Iran über sein Atomprogramm zu Ende gegangen. +++

Bundesaußenminister Wadephul sprach von einem ernsthaften Austausch mit dem iranischen Amtskollegen Araghtschi. Die iranische Seite scheine grundsätzlich bereit zu sein, über alle Fragen zu sprechen, so Wadephul. Wichtig sei nun, dass die USA an weiteren Verhandlungen beteiligt seien. Der französische Außenminister Barrot zeigte sich optimistisch, dass die Genfer Initiative den Weg für weitergehende Verhandlungen mit dem Iran ebnen werde.

+++ Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot Teheran zu Verhandlungen mit den USA aufgerufen. +++

Nach einem gemeinsamen Treffen mit den Chefdiplomaten aus Deutschland und Großbritannien sowie dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi in Genf sagte Barrot: "Wir haben den iranischen Minister aufgefordert, Verhandlungen mit allen Parteien, einschließlich der USA, in Betracht zu ziehen und nicht auf die Einstellung der Luftangriffe zu warten, die wir ansonsten auch fordern."

+++ Die Bundesregierung hat heute 64 Deutsche aus Israel ausgeflogen. +++

Nach Regierungsangaben wurden dafür zwei Maschinen der Luftwaffe eingesetzt. An Bord befanden sich demnach vor allem "Familien mit Kindern und andere vulnerable Personen". In den vergangenen Tagen hatte das Auswärtige Amt mit zwei Sonderflügen bereits insgesamt 345 Menschen eine Rückkehr nach Deutschland über Jordanien ermöglicht. Am Samstag soll es demnach einen weiteren solchen Flug aus der dortigen Hauptstadt Amman geben.

+++ In New York befasst sich der UNO-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung mit dem Krieg zwischen Israel und dem Iran. +++

Generalsekretär Guterres appellierte an beide Seiten, eine diplomatische Lösung zu finden. Eine weitere Eskalation könne ein Feuer entfachen, das niemand mehr kontrollieren könne. Guterres rief die iranische Führung auf, den Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde vollen Zugang zu ihren Atomanlagen zu gewähren. IAEA-Chef Grossi betonte vor dem höchsten UNO-Gremium, im Falle eines neuen Atomabkommens mit dem Iran könne seine Behörde hieb- und stichfeste Kontrollen des Atomprogramms garantieren. Einzelheiten nannte er nicht. Zugleich warnte Grossi Israel vor Angriffen auf die Nuklearanlagen. Dies könne radioaktive Strahlung freisetzen und nicht nur die Bevölkerung im Iran gefährden. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Shea, sagte, es sei noch nicht zu spät für Teheran, das Richtige zu tun.

+++ Europäische Außenminister haben sich um eine diplomatische Lösung des Kriegs zwischen Israel und Iran bemüht. +++

Die Chefdiplomaten von Deutschland, Frankreich und Großbritannien berieten in Genf knapp vier Stunden lang mit ihrem iranischen Kollegen Abbas Araghtschi über ein Einlenken Teherans im Atomkonflikt. Die gemeinsamen Beratungen mit Araghtschi im Genfer Hotel InterContinental hatten gegen 15.30 Uhr begonnen, sie endeten gegen 19.00 Uhr.

+++ Der Iran hat eine weitere Angriffswelle gegen Israel gestartet. +++

Wie israelische Medien berichten, gab es erste Raketeneinschläge in Tel Aviv und Haifa. In Haifa wurden drei Menschen schwer und rund 20 weitere leicht verletzt. Anschließend startete das israelische Militär seinerseits neue Angriffe auf den Iran. Man habe auf militärische Infrastruktur im Südwesten des Iran gezielt. Von örtlichen Medien hieß es, in Buschehr sei die Luftabwehr aktiviert worden. In der Hafenstadt befinden sich unter anderem eine Luftwaffenbasis und das einzige Atomkraftwerk des Iran.

Archiv: Newsblog von Freitag, 20. Juni 2025

Diese Nachricht wurde am 21.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.