Iran-Krieg

Mehrere zehntausend Urlauber seien in den vergangenen Tagen ausgeflogen worden. Mehr als 1.100 Deutsche wurden von der Bundesregierung nach Deutschland gebracht. Laut Auswärtigem Amt gab es mehrere Sonderflüge aus Maskat im Oman und aus Riad in Saudi-Arabien. Das Angebot richtete sich vor allem an hilfsbedürftige Menschen.

Außenminister Johann Wadephul (CDU) hatte am Mittwoch bei seiner Reise von Katar nach Riad auch deutsche Touristen an Bord seiner Bundeswehr-Transportmaschine mitgenommen, um ihnen von dort aus die Heimreise zu ermöglichen.

Deutscher Reiseverband: Rückholaktion "enorme logistische Herausforderung"

Flugreisen aus und in den Nahen Osten sind weiterhin kompliziert. So kündigte der Lufthansa-Konzern an, bis zum 28. März weiterhin nicht nach Dubai zu fliegen. Die beiden Flughäfen in dem arabischen Emirat haben den Angaben zufolge ihre Abfertigungskapazitäten erheblich reduziert.

Auch der Deutschen Reiseverband sprach von einer weiterhin äußerst volatilen Lage in der Region. Insgesamt seien seit Ausbruch des Krieges mehrere Zehntausend Veranstaltergäste in den Golfstaaten gestrandet gewesen. Der Reiseverband sprach angesichts anhaltender Luftraumsperrungen und stark eingeschränkter Flugverbindungen von einer enormen logistischen Herausforderung bei den Rückholaktionen.

Die EU hat bereits mehr als 70 Flüge organisiert und so über 8.000 Menschen aus dem Nahen Osten zurückgeholt, wie die EU-Kommission mitteilte. Insgesamt haben den Angaben nach bislang 23 Mitgliedstaaten die Unterstützung der EU angefordert, Deutschland ist nicht darunter. In den nächsten Tagen gebe es weitere Flüge, so die Kommission.

