Das Treffen zwischen Finanzminister Klingbeil und Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften soll im Bundesfinanzministerium stattfinden. (picture alliance / Daniel Kalker / Daniel Kalker)

Der SPD-Chef hatte zuletzt eine Mobilitätsprämie für die Bürger angeregt, die durch eine Übergewinnsteuer für Energiekonzerne finanziert werden soll. Außerdem wirbt er für einen flexiblen Preisdeckel für Kraftstoffe. Bundeskanzler Merz hatte Bürgern und Unternehmen keine schnellen Entlastungen wegen der hohen Spritpreise in Aussicht gestellt. Der CDU-Vorsitzende betonte jedoch, dass die Bundesregierung im Falle weiter deutlich steigender Preise handeln werde.

Die USA und der Iran hatten sich in dieser Woche auf eine zweiwöchige Waffenruhe im Iran-Krieg verständigt. Die Vereinbarung sah auch die für Öffnung der Straße von Hormus vor. Die Öl-Preise sanken daraufhin zwischenzeitlich deutlich. Die Preise für Treibstoff an deutschen Tankstellen fielen aber nur leicht.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.