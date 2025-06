Eskalation zwischen Israel und Iran

Zudem werde der iranische, irakische und israelische Luftraum nicht überflogen, teilte die Fluggesellschaft mit. Flüge nach Tel Aviv waren bereits bis zum 22. Juni ausgesetzt . Auch weitere Airlines reagierten auf die jüngste Eskalation. So streicht die in Dubai ansässige Fluggesellschaft Emirates sämtliche Flüge von und in den Irak, Libanon und Iran sowie nach Jordanien.