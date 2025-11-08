25 Jahre Forum neuer Musik 2025
Am Meer des Friedens

Was vermag neue Musik gegen Krieg und Verunsicherung? Stärkt sie Widerstandskraft? Wie prognostiziert sie jetzt Zukunft? Geprägt vom russischen Angriffskrieg gegen Kyjiw versuchen Musikschaffende aus Ostseeanrainerstaaten künstlerisch Orientierung zu geben.

Von Frank Kämpfer |
    Blick auf drei Kriegsschiffe mit Schriftzügen zum Forum neuer Musik 2025.
    Forum neuer Musik 2025 (Deutschlandradio)
    Die Ostsee ist ein immenser Konfliktherd, gleichwohl war an ihren Ufern 80 Jahre kein Krieg. Der russische Angriffskrieg gegen Kyjiw hat indes alte Traumata reaktiviert. Die einstigen Opfer des Hitler-Stalin-Pakts – Polen, Finnland und die baltischen Staaten – warnen deshalb unmissverständlich: Will Europa bestehen, darf Zukunft keine Wiederholung der Vergangenheit sein.
    Ihr kulturell Eigenes, ihre frühere Erfahrung von Krieg und Diktatur haben sie souverän, widerstandsfähig und unverzichtbar gemacht. Auch auf der Landkarte der neuen Musik sind sie keine Anwärter mehr. Wir heben die Hand, signalisieren unsererseits Nachholbedarf: Was haben Komponierende aus Ostseeanrainerstaaten uns aus ihrer Sicht heute dringlich zu sagen?

    Neues Verständnis Nordeuropas

    Das Festival „Provinzlärm“ in Eckernförde (Schleswig-Holstein) hat ihnen ein Podium gegeben und aktuelles Komponieren in Nord- und Ost-Europa zum Klingen gebracht. In seinem Forums-Konzert hat das Ensemble „Reflexion K“ zehn bisherige Eckernförder Festivalausgaben zusammengefasst.
    Das Kölner Asasello Quartett bezieht sich auf den 50. Todestag von Dmitri Schostakowitsch. Es hat dessen Streichquartettschaffen jüngst auf CD eingespielt und verweist auf die unerledigte Aussage seiner Musik.
    Die nordrhein-westfälische Formation E-MEX praktiziert deutsch-polnische Kooperation. Gemeinsam mit der Krakauer Spółdzielnia Muzyczna bietet E-MEX einen musikalisch-literarischen Abend, der an historische Wundmale dies- und jenseits von Oder und Neiße rührt.

    Uraufführungen im Programm

    Für das 25. Forum neuer Musik hat der Deutschlandfunk Kompositionsaufträge an Jamilia Jazylbekova und Gerald Eckert vergeben. Uraufgeführt wurden ebenso neue Werke von Zygmunt Krauze und Eres Holz. Olaf Reitz las dazu aus Andrzej Stasiuks Text „Dojczland“. Anna Schürmers Lecture befragte ostdeutsches Komponieren nach seiner Gegenwart und Identität.
    Das Radio-Forum 2025 vom 8. bis 29. November

    An zwei Veranstaltungsabenden Ende September, Anfang Oktober waren o.g. Projekte im Deutschlandfunk Kammermusiksaal bereits live zu erleben. Aufbereitet und kommentiert erscheinen sie nun in der Radio-Ausgabe des Forums. Diese entfaltet sich in 450 Sendeminuten quer durch den Monat November und ist im Programm des Kölner Deutschlandfunks zu hören – sowie online.
    Die Konzertmitschnitte werden dabei von musikjournalistischen Formaten flankiert. Aufmerksamkeit gilt hier der polnischen Formation Spółdzielnia Muzyczna und dem aus Russland nach Berlin emigrierten Komponisten Sergej Newski. Unter dem Motto “Revisited Forum neuer Musik” passiert ein Projekt vom Forum 2010 mit Bezug auf den "Warschauer Herbst" noch einmal Revue.
    Alle Sendungen im Überblick
    Die acht Mitglieder des Ensembles stehen auf einem schwarz-weiß-Foto eng beieinander.

    08.11.2025 - 22:05 Uhr Atelier neuer Musik

    Reportage: No Limits? – Die polnische Formation Spółdzielnia Muzyczna

    08.11.2025 - 22:05 Uhr Atelier neuer Musik

    Reportage: No Limits? – Die polnische Formation Spółdzielnia Muzyczna

    Spółdzielnia ist die Genossenschaft. In Polen ist sie allgegenwärtig. Es gibt sie für Soziales, für Wohnen, für Landwirtschaft. Und seit 2013 auch für die Musik der Gegenwart. „Spółdzielnia Muzyczna“ nennt sich, augenzwinkernd und zornig, eine Handvoll junger Musikerinnen und Musiker aus Krakau.
    Das Ensemble steht mit seinen Instrumenten auf der Bühne und lacht auf einem schwarz-weiß-Foto.

    15.11.2025 – 22:05 Uhr Atelier neuer Musik

    Auftragswerke für den Warschauer Herbst – Revisited Forum neuer Musik 2010

    15.11.2025 – 22:05 Uhr Atelier neuer Musik

    Auftragswerke für den Warschauer Herbst – Revisited Forum neuer Musik 2010

    Junge Deutsche und Polen musizieren gemeinsam, jedes Werk wird von einer anderen Person dirigiert. Komponierende aus osteuropäischen Ländern und ihre seinerzeit neuen Werke werden in Warschau wie Köln aufgeführt und gesendet. Was ist heute davon noch in Erinnerung?
    Ensemblemusiker stehen mit ihren Instrumenten im Kirchenraum verteilt.

    16.11.2025 – 21:05 Uhr Konzertdokument der Woche

    Mobile Elements – Konzert Ensemble Reflexion K

    16.11.2025 – 21:05 Uhr Konzertdokument der Woche

    Mobile Elements – Konzert Ensemble Reflexion K

    Partner in Ost- und Nordosteuropa verlangen besondere Aufmerksamkeit. Mit ihrer Erfahrung von Fremdherrschaft, Krieg und Diktatur sowie der Kraft, sich daraus selbst zu befreien, gelten Polen, Finnland und die baltischen Staaten als heutige Avantgarde des Westens. Ihre Stimmen, auch im Bereich neuer Musik, gilt es genauer zu hören.
    Das Asasello Quartett sitzt auf einer Bühne mit etlichen Mikrofonen und spielt konzentriert.

    17.11.2025 – 21:05 Uhr Musik-Panorama

    Entrückt? – Konzert Asasello Quartett

    17.11.2025 – 21:05 Uhr Musik-Panorama

    Entrückt? – Konzert Asasello Quartett

    Wovon erzählen osteuropäische Biografien in der Musik? Auf welche Weise spiegeln sich gesellschaftliche oder existenzielle Gegebenheiten in entsprechenden Werken? Und ist Komponieren immer noch eine Reflektion des Humanen?
    Sergej Newski blickt auf einem schwarz-weiß-Foto ernst in die Kamera.

    22.11.2025 – 22:05 Uhr Atelier neuer Musik

    Masse Macht Individuum – Der Komponist Sergej Newski in Berlin

    22.11.2025 – 22:05 Uhr Atelier neuer Musik

    Masse Macht Individuum – Der Komponist Sergej Newski in Berlin

    Sergej Newski bezieht Position. Als russischer Künstler in Berlin steht er an der Seite ukrainischer Komponistenkollegen. Er macht sich stark für die Stimmen aus den westlichen Anrainerstaaten des Kriegs. Und er engagiert sich bei einem Festival, das postsowjetische Räume ausleuchtet und unabhängig gebliebenen russischen Stimmen ein Podium einräumt.
    Eion Sänger steht an einem Notenpult und singt, während ihn andere Musiker mit einem Dirigenten auf der Bühne begleiten.

    23.11.2025 – 21:05 Uhr Konzertdokument der Woche

    Listen and Think – Konzert E-MEX & Spółdzielnia Muzyczna

    23.11.2025 – 21:05 Uhr Konzertdokument der Woche

    Listen and Think – Konzert E-MEX & Spółdzielnia Muzyczna

    Das nordrhein-westfälische E-MEX Ensemble praktiziert deutsch-polnische Kooperation. Gemeinsam mit dem Schauspieler Olaf Reitz und der Krakauer Spółdzielnia Muzyczna präsentiert E-MEX einen musikalisch-literarischen Abend, der an historische Wundmale dies- und jenseits von Oder und Neiße stößt.
    Blick auf eine Bühne mit Musikern, Dirigenten und zwei stehenden, agierenden Männern. Die Bühne ist dabei mit Efeu-Ranken umlegt. Darauf liegen diverse politische Zeitschriften.

    29.11.2025 – 22:05 Uhr Atelier neuer Musik

    Post-Ost-Futures – Identität und Gegenwart der DDR-Avantgarde

    29.11.2025 – 22:05 Uhr Atelier neuer Musik

    Post-Ost-Futures – Identität und Gegenwart der DDR-Avantgarde

    Avancierte Musik made in GDR ist heute Erinnerung, Legende, abgeschlossene Vergangenheit. Wird sie aufgeführt, überrascht sie mit provokanter Direktheit, Frische und Vitalität. Welchen Ambitionen ist sie entsprungen, worin besteht ihre Identität, und wer trägt fortan ihren Staffelstab?
    Veranstaltungsflyer mit allen Informationen und Programmen: hier.
