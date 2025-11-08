25 Jahre Forum neuer Musik 2025

Forum neuer Musik 2025 (Deutschlandradio)

Die Ostsee ist ein immenser Konfliktherd, gleichwohl war an ihren Ufern 80 Jahre kein Krieg. Der russische Angriffskrieg gegen Kyjiw hat indes alte Traumata reaktiviert. Die einstigen Opfer des Hitler-Stalin-Pakts – Polen, Finnland und die baltischen Staaten – warnen deshalb unmissverständlich: Will Europa bestehen, darf Zukunft keine Wiederholung der Vergangenheit sein.

Ihr kulturell Eigenes, ihre frühere Erfahrung von Krieg und Diktatur haben sie souverän, widerstandsfähig und unverzichtbar gemacht. Auch auf der Landkarte der neuen Musik sind sie keine Anwärter mehr. Wir heben die Hand, signalisieren unsererseits Nachholbedarf: Was haben Komponierende aus Ostseeanrainerstaaten uns aus ihrer Sicht heute dringlich zu sagen?

Neues Verständnis Nordeuropas

Das Festival „Provinzlärm“ in Eckernförde (Schleswig-Holstein) hat ihnen ein Podium gegeben und aktuelles Komponieren in Nord- und Ost-Europa zum Klingen gebracht. In seinem Forums-Konzert hat das Ensemble „Reflexion K“ zehn bisherige Eckernförder Festivalausgaben zusammengefasst.

Das Kölner Asasello Quartett bezieht sich auf den 50. Todestag von Dmitri Schostakowitsch. Es hat dessen Streichquartettschaffen jüngst auf CD eingespielt und verweist auf die unerledigte Aussage seiner Musik.

Die nordrhein-westfälische Formation E-MEX praktiziert deutsch-polnische Kooperation. Gemeinsam mit der Krakauer Spółdzielnia Muzyczna bietet E-MEX einen musikalisch-literarischen Abend, der an historische Wundmale dies- und jenseits von Oder und Neiße rührt.

Uraufführungen im Programm

Für das 25. Forum neuer Musik hat der Deutschlandfunk Kompositionsaufträge an Jamilia Jazylbekova und Gerald Eckert vergeben. Uraufgeführt wurden ebenso neue Werke von Zygmunt Krauze und Eres Holz. Olaf Reitz las dazu aus Andrzej Stasiuks Text „Dojczland“. Anna Schürmers Lecture befragte ostdeutsches Komponieren nach seiner Gegenwart und Identität.

Das Radio-Forum 2025 vom 8. bis 29. November

An zwei Veranstaltungsabenden Ende September, Anfang Oktober waren o.g. Projekte im Deutschlandfunk Kammermusiksaal bereits live zu erleben. Aufbereitet und kommentiert erscheinen sie nun in der Radio-Ausgabe des Forums. Diese entfaltet sich in 450 Sendeminuten quer durch den Monat November und ist im Programm des Kölner Deutschlandfunks zu hören – sowie online.

Die Konzertmitschnitte werden dabei von musikjournalistischen Formaten flankiert. Aufmerksamkeit gilt hier der polnischen Formation Spółdzielnia Muzyczna und dem aus Russland nach Berlin emigrierten Komponisten Sergej Newski. Unter dem Motto “Revisited Forum neuer Musik” passiert ein Projekt vom Forum 2010 mit Bezug auf den "Warschauer Herbst" noch einmal Revue.

Alle Sendungen im Überblick