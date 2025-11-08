Die polnische Formation Spóldzielnia Muzyczna

Die Formation Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble ist eine feste Größe in der Neue Musik-Szene Polens. (G. Mart)

Kennengelernt haben sie sich bei der vom Deutschen Musikrat ausgerichteten Workshop-Akademie beim Festival „Warschauer Herbst“. Sie musizierten bei den Darmstädter Ferienkursen und gaben als „ Spółdzielnia Muzyczna “ 2014 ihr Debutkonzert.

Eine neue Generation tritt an

Als junges Ensemble zu starten, ist in Polen nicht einfach. Nichtsdestotrotz versteht sich Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble als Spezialformation ganz auf der Höhe der Zeit. In seinem Portfolio finden sich interdisziplinäre, spartenübergreifende Projekte, multimediale Konzerte und allerlei Aktivitäten, die zeitgenössische Klänge einem breiteren Publikum vermitteln.

2022 erhielt Spółdzielnia Muzyczna den Förderpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung und ist seitdem zunehmend in Deutschland präsent. Autor Georg Beck traf die Musiker im Mai 2022 beim Festival Musica Polonica Nova in Wrocław und fragte sie nach ihren Visionen und Zielen, nach ihrem Verständnis von Kunst in der Gegenwart und nach ihrem Blick auf den Krieg im Nachbarland Ukraine.