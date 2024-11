CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Als einen der ersten Punkte nannte er in der "Frankfurter Allgemeinen" die Abschaffung des Bürgergelds. Stattdessen solle es eine neue Grundsicherung geben, die nicht nur fördere, sondern auch wieder fordere, erklärte er. Zudem solle es Kürzungen für Flüchtlinge aus der Ukraine geben. In der Energiepolitik setzt die CDU demnach auf Atomenergie als eine Option. Linnemann sagte zudem dem Medienunternehmen "The Pioneer", man plane eine mehrstufige Steuerreform zur Entlastung des Mittelstandes. So soll der Spitzensteuersatz von 42 Prozent nicht bereits erst bei 80.000 Euro gelten und nicht schon bei 67.000 Euro.

