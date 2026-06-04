Bundesgesundheitsministerin Warken hat einen Entwurf zur Pflegereform vorgelegt. (picture alliance / dpa / Bernd Elmenthaler / Geisler-Fotopr)

Bei der beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartnern sollen Einschränkungen ähnlich wie bei der Krankenversicherung kommen. Die Einkommensgrenze, bis zu der Beiträge fällig werden, soll angehoben werden, was Gutverdiener betrifft. Bei den regulären Leistungen der Pflegekassen soll erstmals ein Mechanismus eingeführt werden, der jährliche Erhöhungen gemäß der Inflationsentwicklung vorsieht. Dies soll dazu beitragen, den Anstieg der Eigenanteile abzufedern.

Im Blick steht auch eine stärkere Vorbeugung von Pflegebedürftigkeit, wie aus dem Entwurf hervorgeht. So soll für die Pflege daheim ein Anspruch auf "Pflegebegleitung" eingeführt werden, um auch Gesundheitsverschlechterungen früher zu erkennen. Beim leichtesten Pflegegrad 1 soll dafür der bisherige pauschale Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro pro Monat entfallen.

Mit der Reform will die Bundesregierung Beitragssteigerungen verhindern. Bislang rechnet Warken bei der Pflegeversicherung mit einem Defizit in Milliardenhöhe pro Jahr. Die Pflegereform gehört zu den Vorhaben, die die Regierung noch in diesem Sommer beschließen will.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm:

Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.