Giftige Chemikalien

Warten auf verschärfte Regeln der EU

In fast allem, was man kaufen kann, sind Chemikalien enthalten. Seit 2007 versucht die EU mit der REACH-Verordnung den gigantischen Markt an Chemikalien zu regulieren. Doch eine Nachschärfung der Verordnung wurde ausgebremst.

Hannover, Jantje | 13. September 2023, 18:40 Uhr