Was bisher beim Brexit geschah

16 Monate haben die Unterhändler Großbritanniens und der Europäischen Kommission verhandelt. Seit dem 14. November 2018 liegt ein Vertragsentwurf vor, der den Austritt Großbritanniens aus der Union regeln soll. Doch ob diese Regelungen jemals in Kraft treten, weiß bisher niemand. Denn der Vertrag wurde bereits mehrfach im britischen Parlament abgelehnt. In der weiteren Folge trat Theresa May zurück und Boris Johnson wurde zum Premierminister ernannt - ein erklärter Brexit-Hardliner.

Welche Brexit-Szenarien es gibt

Szenario 1: Offizieller Austrittsvertrag - Zwischen der EU und Großbritannien gibt es einen ausgehandelten - aber nicht unterzeichneten - Austrittsvertrag, der viele Details des Verhältnisses regeln soll, so zum Beispiel die Freihandelszone oder Regelungen zur Grenze zwischen Irland und Großbritannien. Dieser Vertrag ist allerdings mehrfach im britischen Unterhaus abgelehnt worden.

Das steht im Austrittsvertrag

Szenario 2: Nachverhandlung des Vertrags - Boris Johnson, der britische Premierminister, befürwortet offiziell einen neuen Vertrag mit der EU, will den bisher ausgehandelten Austrittsvertrag nicht akzeptieren. Inbesondere der sogenannte Backstop, mit dem eine Art Rückfalllösung inkraft tritt, falls bis zu einem bestimmten Datum keine bessere Lösung für die zukünftige Grenze zwischen Irland und Nordirland gefunden wird, ist hier Streitpunkt. Allerdings ist die EU zu einer kompletten Neuverhandlung des Vertrags nicht bereit.

Szenario 3: No Deal/Hard Brexit - Häufig wird mittlerweile der Hard Brexit - oder auch No Deal - als Brexit-Szenario diskutiert. Damit würde Großbritannien die EU zum 31. Oktober 2019 ohne einen unterschriebenen Vertrag verlassen. Für diese Option gibt es allerdings keine Mehrheit im britischen Parlament; es versucht diese zu verhindern.

Szenario 4: Rückzug des Brexit-Antrags - Eine theoretische Option ist es auch, dass Großbritannien einfach den Brexit-Antrag zurückzieht, vielleicht zum Beispiel nach einer erneuten Volksabstimmung, die auch in der Vergangenheit mehrfach diskutiert wurde.

Szenario 5: Verlängerung der Verhandlungsfrist - Schon diverse Male wurde die Frist für den Brexit verlängert, um Großbritannien mehr zeitlichen Spielraum zu geben. Auch dies könnte also eine Option sein. Denn weder die EU noch die Regierung in London wünschen sich so ein No-Deal-Szenario.

Was der Brexit für Großbritannien bedeutet

Wirtschaft: In der allgemeinen Diskussion wird insbesondere der wirtschaftliche Schaden, den Großbritannien durch einen Brexit nehmen könnte, diskutiert, oftmals noch unterschieden nach einem geregelten und ungeregelten Austritt aus der EU. Die britische Regierung arbeitet so parallel zu den Austrittsverhandlungen mit der EU auch an Freihandelsabkommen mit anderen Staaten.

Irische Grenze: Besonders brisant ist, was nach einem Brexit mit der irischen Grenze geschehen soll. Denn mit dem EU-Austritt Großbritanniens würde zwischen Irland und Nordirland eine EU-Außengrenze verlaufen zwischen zwei Ländern mit unterschiedlichen Gesetzen - und womöglich auch neuen Zollkontrollen. Insbesondere wird hier auch ein Aufflammen des nordirischen Konflikts befürchtet, sollte es hier nicht zu einer guten Regelung kommen.

Unabhängigkeitsbewegungen: Eine Herausforderung nach einem No-Deal-Brexit könnten Unabhängigkeitsbestrebungen einiger Regionen darstellen. Die Schotten zum Beispiel sind erbost über das No-Deal-Szenario - und drohen offen mit einem neuen Referendum zur eigenen Unabhängigkeit. Dort hatte die Mehrheit gegen einen Brexit gestimmt. Auch in Wales gibt es entsprechende Stimmen.

EU-Verpflichtungen: Immer wieder wird auch über mögliche Verpflichtungen Großbritanniens gegenüber der EU auch nach einem Brexit debattiert. Premier Boris Johnson drohte zum Beispiel damit, die vereinbarten Ausstiegszahlungen zurückzuhalten. Diese werden auf etwa 45 Milliarden Euro geschätzt. Aber auf der anderen Seite ist die Frage, ob die EU überhaupt bereit wäre, über ein späteres Handelsabkommen zu verhandeln, wenn das Geld nicht gezahlt würde.

Was der Brexit für die EU und Deutschland bedeutet

Wirtschaft: Vor allem die Unsicherheit schadet der Wirtschaft: Viele Unternehmen haben versucht, sich auf einen Brexit vorzubereiten. Die Verschiebungen sorgten nur für ein wenig Aufatmen. Die Firmen wünschen sich natürlich Planungssicherheit.





Grenzverkehr: Was passiert eigentlich an der neuen EU-Außengrenze, wenn Großbritannien die EU verlässt? Das betrifft nicht nur die neue Außengrenze zwischen Irland und Nordirland, sondern auch den generellen Warenverkehr in und aus der EU. In einigen Szenarien wird befürchtet, dass es hier zu großen Staus kommen könnte.

EU-Freizügigkeit: EU-Bürger dürfen in anderen EU-Ländern arbeiten. Sobald Großbritannien aus der EU ausgetreten ist, gilt diese Freizügigkeit in Richtung Großbritannien und für Briten in der EU prinzipiell nicht mehr. Das betrifft nicht viele Bereiche, so zum Beispiel auch die Kultur und Wissenschaften. Schon länger wird hier versucht, Regelungen zu finden.

Brexit oder bleiben? Die Uneinigkeit der Briten