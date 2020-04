Grünen-Chefin Annalena Baerbock hält allzu schnelle Lockerungen im Zuge des Corona-Shutdowns für riskant: "Wir stecken noch mitten drin in dieser wahnsinnigen, großen Krise und müssen absolute Vorsicht walten lassen." Mit jedem großen Schritt laufe man Gefahr, die Eindämmung des Virus wieder zu verspielen, sagte Baerbock im Interview der Woche des Deutschlandfunks.

"Das ist eine sehr angespannte Zeit für unsere gesamte Gesellschaft. Deshalb ist es wichtig, dass wir alle im Blick haben und gegenseitig aufeinander achten." Das sei vor zwei Wochen, als man die ersten kleinen Öffnungsschritte gegangen ist, für Familien und Kinder versäumt worden.

"Wir müssen uns die Mühe machen, sehr differenzierte und pragmatische Lösungen zu finden. Es gibt sehr viele Möglichkeiten zwischen komplett geschlossen und komplett offen", sagte Baerbock zum Thema Schulöffnungen. "Wir müssen Infektionsschutz garantieren. Aber es gibt auch das Recht auf Bildung. Es gibt Kinder, die brauchen die Schule auch als Schutzort."

Der Staat habe eine Fürsorgepflicht, daher müsse man konkrete Vorschläge machen. "Ich fand die Ansage von Armin Laschet und seiner Bildungsministerin fatal, die Schüler sollten sich mal selber drum kümmern, ob sie mit Schutzmasken in Schulen reinkommen." Man könne zum Beispiel Schüler gestaffelt in die Schulen schicken, in Kleinstgruppen.

Vorschlag: Konsumgutscheine für Geschäfte in der Nachbarschaft

Um nicht in eine massive Wirtschaftskrise zu rutschen, brauche es nach dem Hilfspaket des Bundestags zügig weitere Investitionen. "Wie feuern nicht wie im Feuerwerk alles raus, was geht", machte die Grünen-Chefin klar, sprach sich jedoch für weitere "Sofortmaßnahmen" für kleinere Restaurants und für Eltern in Form eines Corona-Elterngeldes aus. Später soll es nach Ansicht der Grünen andere Maßnahmen wie Konsumgutscheine für Geschäfte in der Nachbarschaft geben, die die Innenstädte wieder beleben sollen.

Beim Kurzarbeitergeld sollte man vor allem Arbeitnehmer mit geringem Einkommen gezielt unterstützen. Eine erneute Abwrackprämie für die Autoindustrie lehnt die Grünen-Vorsitzende ab, "weil sie ökologisch eine fatale Lenkungswirkung hat".

"Opposition ist nicht, immer dagegen zu sein"

Dass die Umfragewerte ihrer Partei zurückgingen, nehme sie einigermaßen gelassen hin, erklärte Annalena Baerbock. Man erlebe gerade weltweit, dass in so einer Krise Regierungen bei Umfragen gestärkt hervorgehen.

"Für mich ist Opposition nicht, einfach immer dagegen zu sein. Ich will mich konstruktiv einbringen und da, wo es hakt, den Finger in die Wunde legen. Da machen wir Vorschläge, wie es anders gehen könnte, zum Beispiel beim Thema Solo-Selbstständigkeit und Kurzarbeitergeld."

Die Grünen seien keine Ein-Themen-Partei. Bei den geplanten Konjunkturprogrammen müsse der Klimaschutz zwar eine zentrale Rolle spielen, aber auch die Abhängigkeit von Produktionsstätten im Ausland, der Medikamentenmangel und die ganze auf Kostenersparnis ausgerichtete Gesundheitswirtschaft – "daran sollten wir arbeiten."

