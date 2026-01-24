Nach Mercosur-Freihandelsabkommen Votum
Grünen-Europaabgeordneter Marquardt will stärker Kompromiss etwa mit Konservativen suchen

Nach dem Votum der Grünen im Europäischen Parlament zum Mercosur-Freihandelsabkommen hat der Abgeordnete Marquardt für seine Partei Konsequenzen gefordert.

    Der Grünen-Europapolitiker Marquardt steht vor einem Mikrofon.
    Der Grünen-Europapolitiker Marquardt (picture alliance / dts-Agentur / -)
    Marquardt sagte im Deutschlandfunk, man müsse alles dafür tun, damit der Eindruck, die Grünen würden gemeinsame Sache mit Rechtsextremen machen, nie wieder entstehe. Er warb für mehr Kompromisse im Europäischen Parlament etwa mit den Konservativen. Zugleich warf der Grünen-Politiker dem EVP-Fraktionsvorsitzenden Weber vor, entsprechende Verhandlungsangebote seiner Partei stets abgelehnt zu haben. Das Europaparlament hatte beschlossen, den Mercosur-Vertrag dem Europäischen Gerichtshof zur Prüfung vorzulegen.
    Bundesaußenminister Wadephul kritisierte das Abstimmungsverhalten der Grünen. Wer von einer Brandmauer spreche, müsse diesen Ansprüchen selbst gerecht werden, sagte der CDU-Politiker im Interview der Woche des Deutschlandfunks.
    Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.