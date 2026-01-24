Nach Mercosur-Freihandelsabkommen Votum

Marquardt sagte im Deutschlandfunk, man müsse alles dafür tun, damit der Eindruck, die Grünen würden gemeinsame Sache mit Rechtsextremen machen, nie wieder entstehe. Er warb für mehr Kompromisse im Europäischen Parlament etwa mit den Konservativen. Zugleich warf der Grünen-Politiker dem EVP-Fraktionsvorsitzenden Weber vor, entsprechende Verhandlungsangebote seiner Partei stets abgelehnt zu haben. Das Europaparlament hatte beschlossen, den Mercosur-Vertrag dem Europäischen Gerichtshof zur Prüfung vorzulegen.
Bundesaußenminister Wadephul kritisierte das Abstimmungsverhalten der Grünen. Wer von einer Brandmauer spreche, müsse diesen Ansprüchen selbst gerecht werden, sagte der CDU-Politiker im Interview der Woche des Deutschlandfunks.
